• Een zuiveringsstation van Oasen, in Kamerik.

Prijs van drinkwater stijgt bij Oasen gemiddeld 2,15 euro per maand

wo 23 nov 2022, 12:20

REGIO • De prijs van drinkwater stijgt vanaf 1 januari 2023. Dat maakt waterbedrijf Oasen bekend. Het komende jaar kost duizend liter drinkwater 1,45 euro. Het vastrechttarief in 2023 is 83,66 euro. Deze bedragen zijn inclusief belastingen. Voor een gemiddeld huishouden gaan de kosten voor drinkwater zo’n 2,15 euro per maand omhoog.

Daarmee kost drinkwater in 2023 ongeveer 18,75 euro per maand. Wat klanten precies betalen, hangt af van het watergebruik en de samenstelling van het huishouden.

De drinkwatertarieven zijn op 22 november vastgesteld door de aandeelhouders van Oasen, bestaande uit de gemeenten in het voorzieningsgebied.

De prijsstijging komt met name door de toegenomen kosten voor energie en materiaal. Het drinkwater in Nederland behoort tot de top van de wereld en kan overal en altijd direct uit de kraan gedronken worden, tegen een betaalbare prijs.

Maar de vanzelfsprekendheid waarmee de kraan opengedraaid wordt, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar Oasen voor staat. Klimaatverandering, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben ondubbelzinnig duidelijk gemaakt hoe urgent die investeringen zijn.

Drinkwater is niet duur, maar wel kostbaar, vindt Oasen. Voordat water uit de kraan komt, legt het een lange weg af. Daarom vraagt Oasen aan klanten om bewust om te gaan met drinkwater. “Drinkwater besparen waar dat kan, is goed voor het milieu en voor de portemonnee.”