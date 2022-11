Dorpskamer Giessenburg doet mee met actie Warme Kamers

52 minuten geleden

Algemeen 104 keer gelezen

GIESSENBURG • Geen enkele Giessenburger mag in de kou zitten. Ook niet als de gasprijzen zo hoog zijn als nu. Dat is de missie van het Leger des Heils en daarom start de organisatie met zogenoemde Warme Kamers. Ook in Giessenburg is een warme kamer.

Iedere Giessenburger die even wil opwarmen zonder zich zorgen te maken over de energierekening, kan bij de Dorpskamer aan de Breestraat 2 naar binnen. Dit is een van de locaties in Nederland waar een Warme Kamer is. “Je kan dan lekker een kop koffie drinken, een praatje maken. Het maakt niet uit waarom je komt, je bent altijd welkom”, aldus de mensen van de Dorpskamer.

De Dorpskamer is open op dinsdag, woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur, op donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur, vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 16.30 uur en zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.