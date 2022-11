Kiwanis wilddiner levert 4350 euro op voor Stichting Voor Sara

NIEUWPOORT • Het wilddiner dat in de afgelopen week in Nieuwpoort georganiseerd werd door Kiwanisclub Alblasserwaard heeft een geweldig resultaat behaald: 4350 euro voor Stichting Voor Sara, een stichting die opgericht is voor een meisje uit Dordrecht dat een zeer zeldzame spierziekte heeft.

De stichting strijdt voor een behandeling voor alle patiënten met deze spierziekte. De volledig opbrengst van het wilddiner van de Kiwanisclub gaat naar dit goede doel.

De avond begon met een welkomst drankje en zo konden de gasten kennis maken met elkaar. Daarna werd er verhuist naar de diner zaal en hebben we genoten van een geweldige sfeer, heerlijk eten en leuke muziek.

De voorzitter van de Stichting Voor Sara, tevens vader van Sara, heeft tijdens het diner een toelichting gegeven aan alle gasten wat er met het geld gedaan wordt. Tijdens het diner was er ook nog een loterij en veiling en zo werd de pot nog verder aangedikt.

Kiwanisclub Alblasserwaard vond het een eer om deze avond te organiseren en zo een fantastische opbrengst voor de Stichting Voor Sara te realiseren. Na de overhandiging van de cheque kwam het spaarvarkentje nog om de hoek kijken om zijn buikje te legen waardoor de al mooie opbrengst uiteindelijk wat hoger was.

Kiwanisclub Alblasserwaard is in januari 1999 opgericht. De club is sindsdien uitgegroeid tot een groep mannen en vrouwen, die de maatschappij een sociaal hart toedragen en dit combineren met hun zakelijke netwerk. Zij dragen verantwoordelijkheid in hun beroep en hebben vaak weinig vrije tijd. Toch nemen ze actief deel aan het clubleven en aan de realisering van de projecten van Kiwanis. Kiwanisclub Alblasserwaard ondersteunt doelen en projecten, waar overheid en hulporganisaties vaak geen bijdrage of hulp kunnen of willen geven. Kiwanisclub Alblasserwaard richt zich op ondersteuning en talentontwikkeling van kinderen, waar mogelijk regionaal, ontwikkelt activiteiten, ondersteunt met advies, vaak met geld, soms met goederen en/of werkzaamheden.