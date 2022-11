Goedkeuring raad voor speciale drainage in Molenlanden

6 minuten geleden

Algemeen 18 keer gelezen

MOLENLANDEN • Molenlanden wil samen met onder andere het Agrarisch Collectief en het Waterschap Rivierenland op 500 hectare weiland pompgestuurde waterinfiltratie gaan toepassen.

Dat staat in het gebiedsplan Veenweideaanpak Alblasserwaard. Alle raadsleden stemden deze maand tijdens de raadsvergadering in met deze aanpak. Geld voor de uitvoering komt van het Rijk.

Minder veenafbraak

Omdat de polders rondom Bleskensgraaf/Molenaarsgraaf het meest bodemdaling-gevoelig zijn, moeten de drainagebuizen vooral in dat stuk van de polder komen te liggen. Onderwaterdrains liggen onder slootpeil en kunnen zowel draineren als infiltreren. Door water te infiltreren wordt de afbraak van veen tegengegaan. Daardoor daalt de bodem minder en vermindert ook de uitstoot van CO2. Met deze maatregelen hoopt Molenlanden een reductie van 2500 ton CO2 te halen.

Agrarisch natuurbeheer

Na de pilot met pompgestuurde waterinfiltratie wil Molenlanden een volgende stap zetten (spoor 2). Die tweede stap houdt in: verdere maatregelen voor CO2 reductie, uitbreiding van agrarisch natuurbeheer en een gebiedsproces voor de ontwikkeling van het gebied.

Gesprekken

Op korte termijn voeren ambtenaren keukentafelgesprekken met alle boeren uit de Alblasserwaard. Dan moet duidelijk worden welke boeren geïnteresseerd zijn in de toepassing van waterinfiltratiesystemen.

Eerst evaluatie

Anne Marie Mollema (Doe Mee) wilde aanvankelijk liever eerst een evaluatie zien, voordat haar fractie zou instemmen met de vervolgstappen van spoor 2. “Daarom hebben we een amendement opgesteld, om spoor 1 en 2 uit elkaar te trekken.” Ze kreeg bijval van Arno van den Hof (VVD).

Voorzichtig met doelen

Wethouder Jan Lock vond het amendement onnodig. Hij legde uit dat de doelstelling nog in beweging is. “Die is gebaseerd op modellen. We weten het nog niet precies. We moeten dus heel voorzichtig zijn met doelen en kilotonnen. We hebben een opgave, maar kunnen het nog niet precies zeggen omdat de veenbodems onderling verschillen. Een doelstelling kun je pas koppelen op heet moment dat je weet hoe de veenbodem zich gedraagt. De pilot met pompgestuurde waterinfiltratie is een opmaat naar spoor 2. We nemen een besluit over 500 hectare, voor het opdoen van inzicht in hoe de veenbodem zich gedraagt.”

Amendement overbodig

Over de volgende stap zei Lock: “Bij spoor 2 willen we met maatschappelijke partners en overheden de beleidskeuzes voorbereiden om in 2024 een aanvullend bod te doen. Dat is waarover we nu beslissen, niet meer en niet minder. U bent een van die overheden.” Mollema: “U komt terug bij ons na spoor 1, dat zit al in het voorstel?” Lock bevestigde dit. “Dus het amendement is overbodig.” Mollema trok haar amendement in.

Afbreekbare buizen

Lock deed ook nog een toezegging. Hij neemt in de pilot op dat voor de drainage biologisch afbreekbare buizen worden gebruikt. “Een aantal raadsleden vroeg mij daarom. Ik voelde daar niet voor en was ervan overtuig dat ik gelijk had. Vanmorgen ben ik bij een boer op bezoek geweest, hij heeft me uitgelegd dat het in veen anders werkt dan in zandgrond. Kunststof pijpen zijn in veen na twee jaar volledig dichtgeslibd, dus biologisch afbreekbare buizen zijn een goed idee.”