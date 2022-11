Informatieavond in De Zes Molens over digitale oplichting

41 minuten geleden

Algemeen 96 keer gelezen

HOORNAAR • Zorglocatie De Zes Molens te Hoornaar organiseert in samenwerking met de wijkagent Roland van Nisselrooij op dinsdag 7 december een gratis bijeenkomst voor senioren, over digitale oplichting.

Tijdens de informatieve bijeenkomst ‘Echt of Nep?’ wordt aan de hand van korte filmpjes gesproken over digitale oplichting. Digitale criminaliteit is veel voorkomend en de snelst groeiende vorm van criminaliteit. In deze tijd waarin alles vlug moet gaan en veel via internet gaat zijn er criminelen die hier misbruik van maken. Zij proberen op te lichten en mensen geld afhandig te maken.

Het zal een interactieve presentatie worden. Niet door informatie te zenden, maar door bezoekers mee te nemen in de ervaring en na te laten denken over de keuzes die gemaakt kunnen worden.

Het doel van de bijeenkomst is om senioren weerbaarder te maken tegen digitale oplichten. Men leert hier handige tips over onder andere nep e-mails en nep-appjes. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 7 december in het restaurant van De Zes Molens aan de Zes Molens 2 te Hoornaar. De avond begint om 19.00 uur. Opgeven is wenselijk maar niet noodzakelijk.