Hoe werf je snel gekwalificeerde werknemers? Zo dus!

ma 21 nov 2022, 13:12

Wil je groeien met je bedrijf en heb je daarvoor snel nieuwe werknemers nodig? Of zoek je iemand ter vervanging zwangerschapsverlof of ziekte? Dan kan dat best een lastige opgaven zijn. De Nederlands arbeidsmarkt is best wel oververhit op dit moment.

Toch zijn er bepaalde manieren waardoor het werven van werknemers net even wat makkelijker wordt. In dit artikel geven we je drie tips om snel goede werknemers te werven ter vervanging of om je bedrijf te laten groeien.

Tip 1: Schrijf een sterke vacaturetekst

Bij het schrijven van een vacature, is het belangrijk om in je achterhoofd te houden waarom iemand op zoek is naar een nieuwe werkgever. Redenen kunnen zijn meer autonomie, meer flexibiliteit, een betere werksfeer en meer kansen op groei. Allerlei redenen om van baan te wisselen en waar jij dus op kunt inspelen met je vacatureteksten. Kijk ook goed naar je huidige teamsamenstelling en bedenk goed wat voor type je nog mist. Laat ook dit terugkomen in je vacatureteksten zodat een kandidaat zichzelf kan herkennen in de tekst.

Ondanks dat niet iedereen het toegeeft, vinden veel mensen het salaris onwijs belangrijk bij het zoeken naar een nieuwe baan. Sterker nog, het is de nummer één reden waarom iemand van baan wisselt. Wees daarom ook transparant over de salarisschaal waarin de werknemer terecht komt. Door een schaal aan te duiden, kun je nog steeds een beetje onderhandelen.

Tip 2: Maak van je vacature een advertentie

Ben je al bekend met werving en selectie marketing ? Dit is een vorm van marketing waarbij er wordt gefocust op het binnenhalen van nieuwe werknemers. Dit kan gebeuren op allerlei verschillende manieren en door het gebruik van verschillende middelen. Op veel banen sites, is het mogelijk om te adverteren. Het voordeel van adverteren is dat je vacature niet ‘ondergesneeuwd’ raakt door de talloze andere vacatures. Ook kun je je vacatures pushen door deze via je bedrijfsaccount te adverteren/vermelden op al je eigen social media. Je wilt immers zo veel mogelijk mensen van de juiste doelgroep bereiken!

Tip 3: Werk met de professionals

Heb je alles al eens geprobeerd en wil het je maar niet lukken om de juiste werknemers te werven? Dan is het tijd om de handen ineen te slaan met professionals! Recruitmentbureaus hebben ontzettend veel ervaring en kunnen zo vaak personen bereiken die jij nooit had kunnen bereiken. Er zijn veel recruitmentbureaus op de markt, elk met een eigen specialisatie binnen een bepaalde sector of dienst. Zo weten ze heel goed wat bepaalde banen inhouden en op welke kwaliteiten ze moeten werven. Zo kun je kiezen voor een werving en selectie voor marketing bureau als je nieuwe profielen nodig hebt voor je marketing departement, maar net in zee gaan met een IT recruitment agency als je je development vacatures niet gevuld krijgt.

We hopen dat je wat hebt aan onze tips! We wensen je veel succes met het vinden van nieuw personeel!