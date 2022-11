ingezonden mededeling

Zo geniet jij optimaal van het WK voetbal

ma 21 nov 2022, 13:06

Het zal je niet zijn ontgaan: het WK voetbal is begonnen. Na één keer afwezigheid, staat het Oranje legioen te trappelen om Nederland naar de overwinning te schreeuwen.

Samen met je vrienden op de bank kijken naar het Nederlands Elftal, iets om naar uit te kijken. Met de tips uit dit artikel geniet je straks optimaal van alles wat met het WK te maken heeft.

Een strakke planning

Omdat het WK dit jaar in Qatar plaatsvindt, hebben we te maken met tijdsverschil. Gelukkig voor ons is dit niet heel veel, namelijk maar twee uur. Als het hier tien uur is, is het daar twaalf uur. Toch moet je rekening houden met deze tijden, aangezien de speeltijden wat anders zijn dat je gewend bent. Het is daarom belangrijk een goede planning te maken samen met je vrienden. Zorg ervoor dat je weet wanneer het Nederlands Elftal gaat aftrappen en hoe laat je klaar moet zitten. Zo mis je geen moment van het WK.

Een goede set-up

Om optimaal te genieten van alles wat met het WK te maken heeft, is een goede set-up onmisbaar. Je kunt natuurlijk gewoon je tv aanzetten en plaatsnemen op de bank. Maar je kunt dit WK ook helemaal uitpakken. Zo kun je de tv aan de kunt schuiven en plaats maken voor een beamer en een doek. Beamers en projectieschermen zijn tegenwoordig prima te betalen en leveren een hele fijne kijkervaring. Op groot scherm kijken naar je favoriete voetballers, dat is de droom voor iedere voetballiefhebber. Bij TheNextShop kun je voordelig allerlei soorten beamers kopen, neem daar zeker even een kijkje.

Een versierd huis

Als we aan het WK of aan het Nederlands Elftal denken, dan denken we vaak ook gelijk aan vrolijk versierde straten en huizen. Overal waar je komt zie je oranje versiering. Dit geeft altijd extra sfeer en beleving aan het WK voetbal. Ook dit jaar ontkom je er niet aan. Wanneer je een mooie set-up hebt gebouwd in huis, moet je deze natuurlijk ook leuk aankleden. Haal dus alle oranje vlaggetjes die hebt van zolder, plaats een extra koelkast voor alle versnaperingen en hang een Nederlandse vlag boven de bank. Zo maak je jouw woonkamer of mancave helemaal klaar voor het WK.

Maak een poultje

Het WK op zichzelf is natuurlijk spannend zat. Het hele land hoopt dat Nederland eindelijk een keer het WK wint en de beker mee naar huis weet te nemen. Maar om het nog spannender te maken, is het ook leuk om samen met je vrienden een poultje te maken. Samen voorspel je de wedstrijden en aan het einde van het WK kijk je wie het meeste goed heeft. Het is nog leuker als je er een leuke prijs aan verbindt. Zo ben je echt ergens voor aan het strijden.

Ben jij al helemaal klaar voor het WK? We hopen dat je met deze tips optimaal gaat genieten van het WK.