Tips om snel energie te besparen

ma 21 nov 2022, 12:59

De energieprijzen zijn de laatste tijd hard gestegen. Veel mensen voelen dit in hun portemonnee. Wil je graag minder betalen voor je elektriciteitsrekening zonder dat je erop uitgaat?

In deze blog geven we je tips om inzicht te krijgen in je energieverbruik en gemakkelijk energie te besparen. Zo krijg je aan het einde van de maand geen pijnlijk hoge energierekening, maar houdt je geld over voor leuke dingen!

Isoleer je huis

Wil je graag een aangename temperatuur in huis, maar niet te veel betalen? Zorg dan dat je huis goed is geïsoleerd. Zo voorkom je warmteverlies. Warmteverlies kan enorm veel extra energie kosten. Er bestaan verschillende soorten isolatie. Je kunt je huis isoleren door middel van vloer-, muur- en dakisolatie. Dit kan je uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf, maar je kan zelf ook kleine ingrepen doen. Zo kun je zelf gemakkelijk warmteverlies tegengaan door een tochtstrip aan te brengen of door spleten en kieren dicht te kitten. Door deze kleine ingrepen maak je de temperatuur in huis een stuk aangenamer. Zonder dat je energiekosten oplopen.

Installeer een kWh-meter

Wil je meer inzicht krijgen in je elektriciteitsverbruik? Dan is het instaleren van een kWh meter een echte aanrader. Met een kWh-meter krijg je beter inzicht in je verbruik en vooral in welke apparaten ongemerkt veel energie verbruiken. Bovendien is het gebruik van een kWh-meter super simpel. Je stopt de kWh-meter simpelweg in het stopcontact. Na het instaleren van de kWh-meter kun je beginnen met het opsporen van apparaten die veel energie verbruiken. Op deze manier heb je meer inzicht in de elektriciteitsverbruik van je apparaten en kan je energieslurpers vervangen voor energiezuinige apparaten.

Gebruik minder warm water

Sta jij vaak langer dan 10 minuten onder de douche? Tijdens het douchen gebruik je enorm veel warm water. Het verwarmen van water kost veel energie. Je kunt dus heel veel energie besparen als je besluit minder lang te gaan douchen. Probeer niet langer dan 5 minuten per dag te douchen. Vind je het moeilijk om de tijd bij te houden? Je kunt tegenwoordig zelfs een douchewekker kopen! Super handig als je energie wilt besparen door minder lang te douchen. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om iets minder warm te douchen. Vooral de zomermaanden zijn een goede periode om eens wat vaker wat kouder te douchen en zo extra energie te besparen.