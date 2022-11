ingezonden mededeling

Reizen met de trein naar en in Frankrijk - Dit moet je weten

ma 21 nov 2022, 12:54

Algemeen

De Franse politiek heeft zich de laatste jaren steeds meer gebogen over het verbod van korte binnenlandse vluchten. En dat is misschien niet eens zo raar, want Frankrijk beschikt over een modern treininfrastructuur die men razendsnel naar tal van locaties kan sturen. Treinen zijn dan ook een zeer populaire manier van reizen in Frankrijk - ze zijn snel, efficiënt en relatief goedkoop.

Frankrijk staat bekend als een land met een hoogwaardig spoorwegsysteem, en de hogesnelheidstreinen verbinden alle grote steden en veel van de kleinere steden op het platteland. Met een zorgvuldige planning is de trein ideaal om te gebruiken om je op vakantie te verplaatsen.

Waarom met de trein naar Frankrijk?

Frankrijk biedt onvergetelijke ervaringen en ontspannende treinreizen. Treinreizen naar steden als Parijs, Marseille en Nice behoren ongetwijfeld tot een van de mooiste trips van onze zuidelijke buren. De Franse spoorwegen bieden een verscheidenheid aan landschappen en je zult tal van bezienswaardigheden tegenkomen. Van bruisende steden en pittoreske dorpjes tot de valleien, aquaducten en schilderachtige oevers.

Er zijn bovendien veel manieren om geld te besparen wanneer je in Frankrijk met de trein reist. Sterker nog, treinreizen in Frankrijk zijn een van de goedkoopste en de gemakkelijkste manieren om je snel te verplaatsen.

Koop je tickets op voorhand

Als je van plan bent om veel met de trein te reizen in Frankrijk, dan is het slim om jouw tickets op voorhand te kopen. Helemaal als je van plan bent om te reizen tijdens piekperiodes, zoals vakanties en feestdagen, is het nog belangrijker om zo vroeg mogelijk tickets te kopen, want ze kunnen snel uitverkocht zijn.

In Frankrijk kunnen treinkaartjes op verschillende manieren worden gekocht. Als je van plan bent de trein maar een paar keer te gebruiken, is een individueel ticket handiger. Als je van plan bent meerdere lange reizen te maken, is een reispas nuttig.

Extra Tip: Wil je jouw treinreis van tevoren plannen, dan is het ook handig om van tevoren een goed beeld te krijgen van wat te doen in Parijs en andere plekken, zodat je je reisschema optimaal kunt voorbereiden!

Neem je tijd op het station

Kom vroeg en kijk van welk perron de trein vertrekt. Treinstations in Parijs kunnen in het begin misschien wat verwarrend zijn, en je wilt natuurlijk voorkomen dat je jouw trein mist! Bovendien valt er altijd wel wat te beleven op het treinstation, dus neem je tijd en geniet van je ontdekkingsreis.

Neem snacks en versnaperingen mee

Onthoud dat niet alle treinen zijn voorzien van een uitgebreid menu van hapjes en drankjes. Controleer vooraf en koop eventueel snacks of een lichte lunch op het station. Op die manier weet je zeker dat je een plezierige reis tegemoet gaat!