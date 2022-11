ingezonden mededeling

Met deze 4 tips loopt jouw wandelvakantie op rolletjes

ma 21 nov 2022, 11:14

Algemeen 45 keer gelezen

Voor de wandelliefhebbers onder ons is even je hoofd leegmaken tijdens een wandelvakantie het fijnste wat er is. Genieten van de prachtige natuur terwijl je flink wat kilometers aan het maken bent. Het ene na het andere uitzicht laat je de mond doen openvallen. Om bij al deze prachtige punten te komen, moet je natuurlijk wel goed voorbereid op vakantie. Het plannen van een route en verzorgen van een goede uitrusting is uiterst belangrijk.

Daarom geven we je in dit artikel 4 tips over hoe je je goed kunt voorbereiden op een wandelvakantie.

Tip 1: Ga niet ongetraind op stap

In de inleiding beschreven we al dat een wandelvakantie een goede voorbereiding vergt. Dit slaat niet alleen op de uitrusting, maar ook op je fysieke gesteldheid. Je kunt onmogelijk een wandelvakantie met routes van ruim 20 kilometer lopen, zonder enige training. Het is dus van groot belang dat je in Nederland al een aantal kilometers maakt om zo wat conditie op te bouwen. Wanneer je dan eenmaal op wandelvakantie gaat, zijn je benen al gewend aan grote afstanden lopen. Bij trainingen hoef je geen afstanden van 20 km te lopen, maar begin rustig en bouw het steeds meer op. Zo vervelend is een training natuurlijk niet, want een heerlijke strandwandeling is toch nooit verkeerd?

Tip 2: Zorg voor de juiste uitrusting

Wanneer je bezig bent met je wandelvakantie, liggen blaren, blessures en verraderlijke weer op de loer. Maar jij kunt alles aan, zeker met een goede voorbereiding. Wat heb je allemaal nodig als je op wandelvakantie gaat? Het belangrijkste zijn wel goede wandelschoenen. Of je nu de bergen in gaat, vlakke paden gaat bewandelen of het strand trotseert; goede wandelschoenen zijn onmisbaar. Het voorkomt nare blessures die je vakantie kunnen verpesten. Loop ze van tevoren wel even in, anders heb je straks veel last van blaren. Ook goede wandelsokken helpen tegen vervelende blaren. Heb je vaak last van je benen? Kies dan voor goede steunkousen .

Daarbij is het belangrijk om de juiste kleren aan te hebben. Tip van ons: kies hierbij voor laagjes. Zo ben je goed beschermd tegen de kou en kun je je ook aanpassen als het warmer wordt. Want dan doe je gewoon een laagje uit. Een windjack, trui en zonnebril mogen ook niet ontbreken. Zorg voor een goed gevulde tas zodat je op alle situaties bent voorbereid.

Tip 3: Zorg voor voldoende energie

Een wandelvakantie vraagt veel van het lichaam omdat je je de hele vakantie aan het inspannen bent. Bij veel bewegen, verbrand je lichaam ook meer. Zorg ervoor dat je je energiepeil wel op het juist niveau houdt, anders heb je straks geen energie meer voor de laatste paar kilometers. Zorg dat je tas goed gevuld is met broodjes, energie repen, gelletjes en lekkere snacks voor onderweg.

Daarnaast moet je als mens minimaal twee liter water drinken per dag. Bij inspanning ben je ook veel aan het zweten. Dan is het zeker belangrijk om voldoende water te drinken om het vocht in je lichaam weer aan te vullen. Hiermee voorkom je dat je straks uitgedroogd langs de route ligt.

Tip 4: Bekijk van tevoren goed waar je gaat lopen

Uiteraard kijk je bij het boeken van je wandelvakantie al goed naar het gebied waar je straks gaat wandelen. Maar ook is het verstandig om voorafgaand aan een wandeling even te kijken wat er op je te wachten staat die dag. Je kunt je daardoor goed voorbereiden op de komende wandeling. Dit voorkomt dat je voor onverwachte verrassingen komt te staan tijdens je wandeling. Zit er bijvoorbeeld een riviertje op de route, dan weet jij precies hoe je die kan oversteken.

We hopen je met deze tips geholpen te hebben met de voorbereidingen van je wandelvakantie. We wensen je alvast veel plezier en succes toe!