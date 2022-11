Drie nieuwe partijen sluiten zich aan bij convenant tegen ouderenmishandeling

REGIO • Het convenant dat de samenwerking tegen ouderenmishandeling in de Drechtsteden en Alblasserwaard onderschrijft, is op donderdag 24 november uitgebreid met drie nieuwe partijen. Daarmee komt het aantal partijen van de samenwerkingsovereenkomst Veilig Oud op bijna 25.

Zij zetten zich in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard gezamenlijk in om ouderenmishandeling te stoppen. Een grote uitdaging, gelet op het feit dat 1 op de 20 ouderen te maken krijgt met een vorm van mishandeling. Fysiek, seksueel of financieel. Het stoppen ervan begint bij het herkennen en erkennen van misbruik, want je ziet het pas als je het gelooft.

‘Ouderenmishandeling is niet zo makkelijk te herkennen’, zegt Yvonne Hogewoning-van der Harten, kaderhuisarts ouderengeneeskunde bij Drechtdokters en kerngroeplid van Veilig Oud Drechtsteden en Alblasserwaard.

‘Als een oudere opeens dure spullen mist, of niet meer naar de kapper gaat terwijl hij of zij altijd heel netjes was, kun je je afvragen of er alleen tijdelijk iets is, of dat er meer aan de hand is. Ook als iemand onverklaarbare blauwe plekken heeft, of opeens betalingsachterstanden krijgt. Dat zijn vrij duidelijke signalen. Maar vaak zijn ze minder zichtbaar en mensen denken natuurlijk niet meteen aan ouderenmishandeling. Ook durven ze zich vaak niet te mengen in een privésituatie.’

‘Toch is het belangrijk je wél af te blijven vragen ‘Wat is hier aan de hand?”, vervolgt Yvonne Hogewoning. ‘In de huisartsenpraktijk doen de praktijkondersteuners dat. Zij zijn de ogen en oren van de praktijk en zien meer dan de huisarts. Verwaarlozing bijvoorbeeld, spullen die missen, verandering in gedrag, dat zijn zaken die een huisarts minder snel ziet, maar de praktijkondersteuner wel, omdat die achter de voordeur komt. Onze boodschap is dan ook: kijk naar elkaar om. Juist nu, nu de dagen korter worden en veel mensen te maken hebben met een moeilijke financiële situatie, ligt ook dit meer op de loer.’

‘Als een oudere in je buurt opeens minder naar buiten gaat, schichtig reageert als je hem of haar groet, niet gekleed is voor het weer buiten, neem dan eens tijd om te vragen hoe het gaat en echt te luisteren naar het antwoord. Het zorgt ervoor dat je vertrouwen wint en dat is belangrijk, omdat het geen onderwerp is waar iemand gemakkelijk over praat. Zeker niet als het misbruik in de familiekring plaatsvindt. En neem het van me aan: je ziet het pas als je het gelooft.’

Wie een vermoeden heeft van ouderenmishandeling en advies wil, kan bij het sociaal wijkteam in de gemeente terecht, of bij de huisarts van de oudere. Zij hebben de kennis in huis om te adviseren en met iemand in gesprek te gaan. Ook kan bij Veilig Thuis, hét aanspreekpunt als het gaat om huiselijk geweld, anoniem advies worden ingewonnen. Voor meer informatie: www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl of 0800-2000.