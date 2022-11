De Haan Stichting doneert 17.650 euro aan goede doelen

REGIO • De A.A. de Haan Stichting doneert dit najaar 17.650 euro aan veertien organisaties in de Alblasserwaard.

In de regio krijgen Oranjevereniging Beatrix te Ameide 500 euro, de Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 500 euro, de Seniorenraad Molenlanden te Hoornaar 500 euro, St. Publicaties West-Alblasserwaard/Hist. Ver. West-Alblasserwaard 3000 euro, Interkerkelijk Koor les Chantres te Papendrecht 500 euro, Volkstuinvereniging Giessenland 500 euro, Hart Recreatie Sport Sliedrecht 750 euro, AV Passaat te Papendrecht 1000 euro, Stichting Ons Dagelijks Brood te Kinderdijk 7500 euro, Stichting Waardeburgh te Sliedrecht 1000 euro, Buurtbusvereniging de Binnen-Giessen te Hardinxveld-Giessendam 500 euro, Stichting Vrienden van Bredero’s Hof & De Groene Wei te Giessenburg 1000 euro, Stichting Sliedrecht Groen te Sliedrecht 150 euro en Stichting Zaterdagmiddagconcerten te Papendrecht 250 euro.

De stichting steunt al ruim 25 jaar uiteenlopende activiteiten die zonder extra bijdragen niet mogelijk zouden zijn. Per jaar verstrekt de stichting zo’n 40.000 euro en eens per twee jaar ongeveer 80.000 euro aan een groot project, voor uiteenlopende activiteiten op het vlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, gezondheid en zorg, natuur en milieu, onderwijs en educatie. In de loop van de jaren werd ruim gedoneerd, onder meer aan een hospice, sportevenementen, kunstprojecten en speeltuinverenigingen.

In het voorjaar 2023 volgt een nieuwe toedelingsronde. Aanvragen daarvoor zijn in te dienen vóór 1 april 2023. Voor meer informatie: www.dehaanstichting.nl.