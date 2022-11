ingezonden mededeling

Tips voor het schrijven van beleid

ma 21 nov 2022, 09:43

Je werkt bij de overheid en je houdt je bezig met het schrijven van beleid. Daardoor weet je als geen ander dat het makkelijker gezegd is dan gedaan.

Gelukkig zijn er een aantal tips en tricks die je kunnen helpen met het verbeteren van jouw vaardigheden. Benieuwd? Lees dan gauw verder!

De basis

Het is allereerst van belang dat jij de basistechnieken goed kent. Deze staan los van het beleid zelf. Denk hierbij aan de spelling en de grammatica. Zorg dat je voor beide op de hoogte bent van de regels. Wil je graag een bijspijkercursus? Dan kun je gebruik maken van jouw STAP-budget. Dit is een budget vanuit de overheid waarbij er €1.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de mensen die dit willen en ook aan de voorwaarden voldoen. Zoek daarom op internet naar een cursus Nederlands waar jij jouw budget voor kunt gebruiken. Let er daarnaast op dat je jouw zinnen zo kort mogelijk maakt. Lange zinnen zijn onduidelijk en daarnaast zijn ze vaak minder makkelijk te lezen. Het is natuurlijk lastig om woorden te schrappen als je denkt dat jouw tekst al helemaal goed in elkaar zit. Toch kunnen teksten vaak nog korter. Om de leesbaarheid van jouw teksten te verbeteren, is het tot slot belangrijk om de belangrijkste informatie aan het begin van de zin te zetten en de rest achteraan.

Extra tips

Je hebt natuurlijk een van de opleidingen beleid en bestuur gevolgd, dus weet je dat het belangrijk is dat je weet voor wie je schrijft. Leef je in en denk aan hetgeen wat de doelgroep wil weten. Gebruik geen termen die de doelgroep waarschijnlijk niet zal kennen, dus vermijd vakjargon. Daarnaast werkt het ook erg goed om te zorgen voor een pakkende inleiding en een pakkend slot. Zet hier alle relevantie informatie in. Laat de lezer in de inleiding weten wat jij ze gaat vertellen en vertel in het slot wat ze te weten zijn gekomen door middel van een samenvatting. Lees de tekst tot slot nog altijd even goed door en laat het zeker door iemand anders een keer nalezen. Veel mensen zijn namelijk ‘blind’ voor de fouten die ze maken tijdens het schrijven, dus ga altijd even langs jouw collega’s!

Natuurlijk komt er nog veel meer kijken bij het schrijven van een beleid. Indien je graag wat meer hulp hierbij wilt hebben, kan het helpen om een Rijksoverheid opleiding te volgen. Benieuwd naar het aanbod? Neem dan vooral een kijkje op de site van de Bestuursacademie!