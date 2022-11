Prijsuitreiking van jubileumwedstrijd Fotoclub Molenwaard

wo 23 nov 2022

NIEUW-LEKKERLAND • Fotoclub Molenwaard bestaat dit jaar tien jaar en om dat te vieren heeft de vereniging een fotowedstrijd georganiseerd, waarvan de inzendtermijn op 15 oktober afliep.

Met de bekendmaking van de genomineerden is de vereniging inmiddels aangekomen in de tweede fase van deze fotowedstrijd. Op zaterdag 26 november zal burgemeester Theo Segers om 11:00 uur tijdens de tentoonstelling in het clubgebouw van schaatsclub De Molenhoek aan de Vletstraat in Nieuw-Lekkerland de uiteindelijke winnaar bekend maken.

Er zijn drie categorieën: landschappen in de gemeente, kinderen tot twaalf jaar en mijn geliefde/uniek plekje in een van de dorpskernen van Molenlanden. In de categorie landschappen zijn genomineerd: Gerdiene Brand uit Papendrecht, Wenneke de Ruijter uit Streefkerk, Bianca Kortman uit Papendrecht, Hanneke Griep uit Alblasserdam en Jannie van Houwelingen uit Arkel. In de categorie kinderen tot twaalf jaar zijn genomineerd: Lukas Leenman uit Nieuw-Lekkerland, Rozemarijn Haverkamp uit Streefkerk, Danielle Teeuw uit Noordeloos, Joas van Laar uit Alblasserdam en Alex ’t Hoen uit Oud-Alblas. In de categorie van de geliefde en unieke plekjes zijn genomineerd: Corrina Vlot uit Oud-Alblas, Trudy Flier uit Nieuw-Lekkerland, Marieke Vlot uit Oud-Alblas en Pleunie Kortland uit Papendrecht.

Publiek is welkom bij de prijsuitreiking. Helaas kan Fotoclub Molenwaard het clubgebouw van de schaatsclub niet voor langere tijd claimen en zijn de foto’s alleen zaterdag te zien. De genomineerde foto’s zijn te zien op www.fotomolenwaard.nl.