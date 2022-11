Molenlanden versoepelt zonnepanelenbeleid in beschermde gebieden

di 22 nov 2022, 08:48

Algemeen 184 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft besloten om het zonnepanelenbeleid op monumenten en in de beschermde stads- en dorpsgezichten in de gemeente te versoepelen.

Het was tot voor kort niet mogelijk om in beschermde stads- en dorpsgebieden zonnepanelen te plaatsen wanneer die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Dat kan nu, onder bepaalde voorwaarden, wel gebeuren.

De gemeente volgt hiermee de nieuwe richtlijnen voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Gezien de duurzaamheidsopgaven en ook de actuele energiecrisis is de RCE van mening dat het niet toestaan van zonnepanelen op voordaken niet meer houdbaar en reëel is. De hoofdlijn die men nu aanhoudt is dat het historisch materiaal behouden blijft.

De extra kosten voor de aanleg van zonnepanelen aan een monument of binnen een beschermd stad- of dorpsgezicht zijn nog altijd hoog, omdat er een omgevingsvergunning nodig is. Volgens de legesverordening zijn de minimale kosten 1055 euro en bij de aanleg van 10 panelen komt de totaalprijs uit op ongeveer 5000 euro. Dat betekent dat men eenvijfde deel van de kosten extra aan leges af moet dragen. De gemeente werkt aan plannen om de leges hierop te verlagen.