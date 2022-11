‘Woningbouw Sliedrecht-noord is begin van einde Groene Hart’

MOLENLANDEN • De VVD in Molenlanden vreest dat de mogelijke bouw van woningen in het gebied tussen Sliedrecht en Wijngaarden het begin van het einde zal betekenen van het Groene Hart in de Alblasserwaard.

De partij is van mening dat de woningbouwbehoefte in de regio Drechtsteden, waartoe Sliedrecht behoort, ruimschoots gerealiseerd kan worden binnen de grenzen van de gemeenten die tot de regio Drechtsteden behoren.

Zeker als het ‘t Oog in Hardinxveld hiervoor volledig wordt benut. Dat is het gebied ten noorden van Hardinxveld-Giessendam. “Een ingreep op het Groene Hart hoeft in dan niet te worden gedaan”, vindt de plaatselijke VVD.

Wanneer de woningbouwplannen in Sliedrecht-noord door zouden gaan, vreest de VVD voor een precedentwerking, waardoor nog meer groene gebieden in de Alblasserwaard bebouwd zullen gaan worden.

De VVD wil weten waarom de provincie haar standpunt uit het verleden, dat het Groene Hart niet bebouwd mag worden, gewijzigd heeft. Ook zou de partij het ‘hoger op willen zoeken’ bij het Rijk. In de ogen van de VVD zou het gemeentebestuur van Molenlanden naar de landelijke overheid moeten gaan om aan hen de kwestie voor te leggen.