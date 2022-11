VVD Molenlanden zoekt menselijke maat voor belastingen bij opvang Oekraïners

MOLENLANDEN • De VVD van Molenlanden vindt dat mensen die Oekraïners opvangen geen hogere belastingaanslag zouden moeten krijgen. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

In Molenlanden worden veel Oekraïners in de privé-omgeving opgevangen. Dat gebeurt, naast gezinnen, ook door alleenstaanden die gastvrij hun woning delen met deze vluchtelingen. Door inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, wat een voorwaarde is voor het verblijf en de weg naar het verrichten van arbeid, ontstaat voor de huurder/eigenaar van de woning een bijzonder vervelend effect. Omdat zij, al of niet tijdelijk, een meerpersoonshuishouden vormen, worden zij geconfronteerd met een hogere belastingaanslag voor onder andere de gemeentelijke belastingen en de waterschaps- en zuiveringschapsheffingen.

“Getalsmatig zal de wettelijke toepassing kloppen, maar dat de humanitaire opvang op deze wijze in de belastingen doorwerkt, is volstrekt ongewenst”, vindt raadslid Bert Snoek van de VVD. “Bij de uitvoering van de wet ontbreekt de menselijke maat.”

De VVD weet dat de heffingen formeel en wettelijk juist zijn, maar omdat hete een ongewenste doorwerking heeft voor de particuliere opvang, wil de partij ervan af.

“Kan en wil het college maatregelen treffen om deze (meer-persoons) heffingen voor huurders/eigenaren te compenseren en daarvoor ook met andere uitvoeringsinstanties in overleg treden?”, vraagt de VVD aan het gemeentebestuur.