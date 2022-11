Woonzorgcomplex in Giessenburg krijgt oeroud monument

GIESSENBURG • Het nieuwe Woonzorgcomplex De Groene Wei aan de Neerpolderseweg in Giessenburg krijgt van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed uit Amersfoort een 4000 jaar oud in hars gegoten oermonument.

Het is het zogenaamd dendrochronologisch onderzochte monster van de veeneik, die bij de bouw werd opgegraven. Bestuurder Sander van IJsseldijk onthulde vorige week de prehistorische vondst tijdens de officiële opening van het woonzorgcomplex.

In 2019 werd uit een scheidingssloot van het bouwterrein woonzorgcomplex een veeneik opgegraven. Het gevaarte lag circa twee meter onder het maaiveld, was zes meter lang en had een geschat gewicht van circa 2000 kilo. De aannemer zette hem bij de buurman over de sloot, in de tuin van de familie Verbeeth.

Zij zochten op internet naar vergelijkbare vondsten in de regio en stuitte op de databank dendrologie(dendro.dans.knaw.nl) van de Rijksdienst. Dendrochronologie is de wetenschap die de jaarlijks wisselende ringbreedtes in hout bestudeert. Joop en Willy Verbeeth meldden de veeneikvondst bij de Rijksdienst, zaagden een monster uit de grondboom en brachten dat naar Amersfoort voor datering en wetenschappelijk onderzoek.

Het resultaat is dat de Groene Wei-veeneik in de databank staat van de Rijksdienst onder de code GIGW19 nr. 2 (Giessenburg-Groene Wei 2019). Ze werd 200 jaar oud en groeide van 1972 tot 1773 voor de jaartelling. In -1972 voor Christus is de eerste groeiring gemeten. Vandaag (anno 2022) kijken de bezoekers van De Groene Wei naar een aardkundig erfgoedmonument van circa 4000 jaar.

Veeneiken hebben een hoge wetenschappelijke waarde. De Groene Wei-veeneik is de eerste Giessenburgse grondboom die dendrochronologisch is onderzocht. In de databank staan ook de resultaten van prehistorische veeneiken uit de regio uit Schelluinen, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Oud-Alblas en Streefkerk.