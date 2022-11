Bedrijven en leerlingen vinden elkaar bij stagemarkt op het Gilde Vakcollege Techniek

ma 21 nov 2022, 11:44

GORINCHEM • De Stagemarkt bij het Gilde in Gorinchem is een groot succes geweest. Veel bedrijven presenteerden zich in de technische school. Er deden meer dan 100 bedrijven mee.

In het derde leerjaar gaan leerlingen twee keer twee weken stagelopen. Het bedrijfsleven zit te springen om personeel. De meeste bedrijven ondervinden een grote krapte op de arbeidsmarkt. Vandaag gaan leerlingen kennismaken bedrijven en wel in een vertrouwde omgeving; de school.

Tijdens de stagemarkt zijn de bedrijven druk bezig met lobbyen. Bedrijven werken op bijzondere plekken zoals de Arena, maar ook hybridetechniek in mobiliteitsbranche.

De Gilde-leerlingen maken tijdens de stagemarkt kennis met een groot aantal bedrijven. Sommige twijfelen waar ze stage gaan lopen. Een goed gesprek met hun mentor maakt het vaak duidelijk. Hij/zij weet hun talenten en kent de bedrijven. Al deze bedrijven zijn lid van de stichting Wetech. Wetech is Partner in het ontwikkelen van technisch talent en faciliteert in materialen en gereedschappen.