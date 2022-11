Expositie over winterfeesten in de Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In Museum De Koperen Knop aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam start op zaterdag 26 november de laatste expositie van 2022. Een expositie die in het teken staat van licht en donker. Twee elementen die ooit een grote rol speelden in de donkere dagen. Om zich daartegen te wapenen vierden onze voorouders tal van feesten. Een vijftal van deze feesten is uitgelicht op de expositie. Het gaat daarbij vooral om de gezelligheid en de huiselijkheid van de laatste en de eerste maand van het jaar.

De winterfeesten van weleer waren verschillend van oorsprong, maar hadden allemaal iets met donker en licht. De sombere werkelijkheid werd verdrongen door het verlangen naar hoop en verwachting, naar het nieuw licht. Onze verre voorouders zagen in de duisternis angst en bedreiging. De zonnewende, de terugkeer van de zon, was aanleiding voor grootse feesten. Dat moest worden gevierd. Alle feesten waren tussen Allerheiligen (2 november) en Lichtmis (1 februari).

Op de expositie is een selectie te zien van de volgende vijf feesten: Sint Maarten: 11 november: bedelfeest voor de armen - kinderen gaan de deuren langs voor snoep. Santa Lucia: 13 december: Begin van de kersttijd in noordelijke streken - kinderen met kaarsenkroon brengen eten. Midwinter: 21 december: de zonnewende – eindigend in de nacht wanneer de dagen weer langer worden. Kerstmis: 25 december: geboorte van Jezus. Verving na de Reformatie de midwinterfeesten. Oud & Nieuw: de nacht van 31 december naar 1 januari: de jaarwisseling van oudejaarsavond naar nieuwjaarsdag.

Rond de expositie komen ook extra activiteiten. Op 17 december is er een winterwandeling met de roep van de Midwinterhoorn. Op 14 december 2022 is men welkom voor workshops, ’s middags maken de kids een kerststukje en ‘s avond beschilderen de volwassenen een Dalarna-paardje. Op 14 januari is er een winterwandeling met onderweg een verhaal. Voor alle extra activiteiten kan men zich vooraf opgeven. Voor meer informatie: www.koperenknop.nl.

Bij de expositie hoort ook een speurtocht. In het voorhuis staat de jaarlijkse kerstboom en zijn er andere kerstversieringen te zien. De tafel is gedekt in afwachting van de gasten.