Film over voedselbossen bij Natuurcentrum Gorinchem

50 minuten geleden

Algemeen 109 keer gelezen

GORINCHEM • Natuurcentrum Gorinchem en de Punt Arkel vertonen vrijdagavond 25 november een film over voedselbossen.

Ontvangst is vanaf 19.30 uur met koffie/thee in het Natuurcentrum aan het Gijsbert van Andelpark 1 in Gorinchem. Toegangskaarten kosten 5 euro (inclusief twee drankjes en hapjes) en zijn verkrijgbaar bij het Natuurcentrum of bij de Punt Arkel.

De film over voedselbossen is afkomstig van filmfestival Food-Film-Fest. Dat is een initiatief van Voedsel Anders. De film wordt in de maand november op veel locaties in Nederland en Vlaanderen vertoond. Het is een Vlaamse film over voedsel en voedselproductie, die laat zien hoe mensen dicht bij de natuur en samen met anderen voedsel produceren en zich hiermee opnieuw verbinden met het landschap.

Aansluitend is er een presentatie van de Punt Arkel over Boomgaard Onderweg. Dat is een boomgaard op de grens van Gorinchem en Arkel, die door vrijwilligers omgevormd wordt van traditionele productieboomgaard tot voedselbos.

In het nagesprek worden de mogelijkheden verkend voor een biologische groentekwekerij/ Herenboerderij in de regio.

Voor meer informatie: www.natuurcentrumgorinchem.nl. Aanmelden voor Food-Film-Fest: info@ncgorinchem.nl of info@depuntarkel.nl.