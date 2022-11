Staande ovatie voor Graafstrooms Fanfare tijdens Najaarsconcert

ma 21 nov 2022, 09:59

OTTOLAND • Graafstrooms Fanfare kan terugkijken op een succesvolle avond in Dorpshuis Ottoland. Op zaterdag 19 november werd in samenwerking met KNA Zegveld een concert uitgevoerd met gevarieerde nummers voor orkest en slagwerkgroep. De volle zaal kon volop genieten en klapte bij sommige meeslepende nummers mee in het ritme van de muziek.

De Club van Honderd mocht de jaarlijkse donatie overhandigen en kwam met cheques ter waarde van 2000 euro voor instrumenten en materialen en 3000 euro voor opleidingen. Voorzitter Jan de Bruin mocht tevens het eerste exemplaar van nieuwe lessenaars overhandigen die met steun van de Club van Honderd konden worden aangeschaft.

Er waren drie jubilarissen: Herman Ouwerkerk 12,5 jaar, Stijna en Linda Romeijn beide 25 jaar. Zij werden gehuldigd door Dirk van der Borg als beschermheer van de fanfare. Dirigent Adrie van Werd was ook 25 jaar in dienst en werd toegesproken in de vorm van ‘weet-je-dat-jes’ door voorzitter Angelique Bogaart en secretaris Stan van Diejen. Als waardering kreeg hij een artistieke beeltenis van een dirigent, een mand met lekkers en een mooie bos bloemen maakten het compleet.

De avond werd beëindigd met een staande ovatie.