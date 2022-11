Ondernemersontbijt Molenlanden: ‘Blijf inspirerende verhalen met elkaar delen’

MOLENLANDEN • Ondernemers van gemeente Molenlanden werden vrijdag door het gemeentebestuur in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun ondernemerschap.

Tijdens het ondernemersontbijt in De Til in Giessenburg ontmoetten ondernemers elkaar en wisselden zij ervaringen uit. Het was een energieke ochtend waarbij Emmy Dingemans (100% Leuk) en Jessy van der Vlist (Sticky Chapters) de aanwezigen meenamen in het eerlijke verhaal over hun eigen ondernemerschap.

“Onderneem elke dag alsof het je allereerste dag is dat je gaat ondernemen”, is de boodschap van Emmy Dingemans. “Ik vond het heel leuk om te connecten met ondernemers die ik niet echt kende. Dat geeft nieuwe energie. Je kunt echt veel voor elkaar betekenen.” Jessy van der Vlist deed aan het einde van zijn verhaal de oproep: “Laten we inspirerende verhalen met elkaar delen en ook na dit ontbijt met elkaar in contact blijven.”

Ontmoeting

Aan deze oproep werd gretig gehoor gegeven tijdens het netwerkmoment. Ook wethouder Johan Quik waardeerde het om ondernemers te ontmoeten: “Als gemeente willen we die ontmoeting graag blijven faciliteren. Een moment als deze kan zomaar een volgende fase zijn van je bedrijf.”