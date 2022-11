Gorinchem ontvangt 8 miljoen voor nieuwe Lingebrug

GORINCHEM • De gemeente Gorinchem heeft voor een nieuwe brug over de Linge in de Arkelsedijk een bijdrage van 8 miljoen euro toegekend gekregen van het Rijk. De brug moet de nieuwe wijk aan de Arkelsedijk ontsluiten en de oost-west verbinding voor fietsers verbeteren.

De geplande brug verbindt de Spijksedijk met de Arkelsedijk en is bestemd voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Door de realisatie van de brug worden de nieuwbouwwoningen aan de Arkelsedijk in de Lingewijk beter bereikbaar.

Daarnaast vormt de nieuwe brug één van de twee ontbrekende schakels op de oost-west verbinding voor fietsers in Gorinchem. Naar verwachting wordt het ontwerp voor de brug in de loop van het volgend jaar uitgewerkt. In 2024 wordt vervolgens gestart met de aanleg van de brug.