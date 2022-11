Ondernemers Vereniging Meerkerk laat inwoners met rebus kennismaken met leden

17 minuten geleden

Algemeen 121 keer gelezen

MEERKERK • Met een rebusactie laat Ondernemers Vereniging Meerkerk inwoners van Meerkerk en omgeving kennismaken met de leden. Deelnemers maken kans op allerlei prijzen.

Bij diverse ondernemers is de komende tijd een deel van de rebus te vinden. Uitleg van de rebusactie werd via een folder zaterdag verspreid onder de huishoudens. “Onze insteek is dat je een leuke puzzeltocht door het dorp kunt maken en dat men zo ook terechtkomt bij leden van de OVM die minder gericht zijn op particulieren”, licht OVM-bestuurslid Arie-Peter Brouwer toe.

De oplossing kan uiteindelijk ingediend worden bij Bakkerij De Jager aan het Raadhuisplein. Iedere deelnemer krijgt dan ook een attentie overhandigd. Om de Meerkerkse bakker daarvoor te bedanken, ging Arie-Peter Brouwer vrijdag langs om aan medewerkster Maxime van der Giessen een bos bloemen te overhandigen.

Twee edities

Er komen twee edities van de rebusprijsvraag. De eerste is zaterdag van start gegaan en loopt tot en met 3 december. Deze Sinteditie wordt gevolgd door een Kersteditie, van 5 tot en met 23 december. Brouwer: “Vooraf wordt er dan nogmaals een folder verspreid.”

Afgezien van het plezier van het puzzelen zijn er aan de actie ook diverse prijzen verbonden. De hoofdprijs is een OVM-cadeaubon ter waarde van 100 euro. Daarnaast zijn er cadeaubonnen van Bakhuus de Halte en Kapsalon Haaridee van respectievelijk 50 en 25 euro voor de plaatsen twee en drie. De vierde tot en met de dertiende prijs zijn cadeaubonnen van 10 euro van Beauty en Lifestyle en van Bakkerij Het Stoepje Kees Heijkoop.