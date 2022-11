Presentatie boek over Openbaring van Johannes in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • In het Carillon te Nieuw-Lekkerland vindt zaterdag 26 november de presentatie plaats van het nieuwe boek ‘De grote rechtzetting’.

Auteur is Daniel Gerrets uit Alblasserdam. Het boek is bedoeld voor iedereen die wil weten wat het boek zegt over onze tijd en wat ons te wachten staat. Het eerste deel van de presentatie wordt geopend door te blazen op een shofar. Het unieke geluid dat door dit instrument voortgebracht wordt speelt een grote rol in het boek Openbaring.

Verder zal Gerrets vertellen hoe hij tot het schrijven van dit boek en tot deze titel gekomen is, waarom het zo actueel is en wat het unieke van dit boek is. Ook zal hij enkele aansprekende Bijbelgedeelten behandelen die de boodschap van zijn boek weergeven.



Achtergronden

Tijdens het tweede gedeelte van de avond worden er enkele gedeelten uit het boek voorgelezen waarna Daniel de boodschap van deze gedeelten verder zal uitdiepen. Ook wordt er dan meer verteld over de achtergronden van het boek en de boodschap van de Bijbel.

De avond begint om 20:00. In de pauze is er de mogelijkheid om het boek aan te schaffen. Ook is een boekentafel van stichting Weg uit Babylon, waar diverse boeken verkocht zullen worden. In de pauze is er koffie, thee en een versnapering beschikbaar. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. Het boek kan ook voor 20 euro besteld worden via www.weguitbabylon.nl.