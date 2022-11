Zorgen CDA over bouwplan Sliedrecht-Noord: ‘Hoe houdt Wijngaarden zijn landelijke karakter?’

WIJNGAARDEN • De woningbouwplannen van de gemeente Sliedrecht ten noorden van de Betuwespoorlijn baren het CDA Molenlanden zorgen.

‘Hoe denkt u ervoor te zorgen dat het dorp Wijngaarden in de toekomst zijn landelijke karakter behoudt?’, vraagt de partij aan burgemeester en wethouders. ‘Is het hek over de dam, nu de ‘grens’ met de Betuwespoorlijn waarschijnlijk overschreden gaat worden?’.

Daarnaast vindt het CDA het opmerkelijk dat de landelijke overheid vanuit het Mobiliteitsfonds 21 miljoen euro subsidie toekent voor een corridor om de bestaande bouw van Sliedrecht te verbinden met de nieuwe wijk. ‘Eerder dit jaar stond de provincie Zuid-Holland kritisch tegenover het plan voor Sliedrecht-Noord. Een belangrijk argument was de ligging van de locatie binnen het Groene Hart. (..) Het lijkt erop dat het Rijk met deze subsidie stuurt en druk uitoefent om ervoor te zorgen dat Sliedrecht-Noord gerealiseerd gaat worden.’

Buitengebied

Via de vragen aan het college wil het CDA daarover meer duidelijkheid. ‘Klopt het dat de bouwplannen niet conform het provinciale beleid zijn? En laat de subsidietoekenning door het Rijk zien dat de zeggenschap van de landelijke overheid groeit ten koste van de Provincie als het gaat om woningbouw? Zo ja, moeten we vrezen voor het buitengebied als die trend zich doorzet?’

Als laatste vraagt de partij of burgemeester en wethouders contact met het Sliedrechtse gemeentebestuur gehad hebben. ‘De gevolgen van een dergelijk project tegen onze gemeente aan zullen ongetwijfeld merkbaar zijn. Zo zal het de nodige gevolgen hebben voor Wijngaarden, bijvoorbeeld door de stijging van verkeersbewegingen in het dorp. Heeft u aandacht voor de belangen van Molenlanden en in het bijzonder van Wijngaarden?’