Daling aantal opgevangen Oekraïners bij particulieren in Molenlanden

24 minuten geleden

MOLENLANDEN • Ten opzichte van september werden er begin november vijftig Oekraïense vluchtelingen minder opgevangen bij particulieren in de gemeente Molenlanden. In totaal worden er nu 215 opgevangen.

Ongeveer de helft van deze vijftig Oekraïners verhuisde naar Gemeentelijke Opvanglocatie Oekraïne in Groot-Ammers. ‘De meeste andere vluchtelingen keerden terug naar hun thuisland’, meldt het gemeentebestuur. ‘De rest verhuisde binnen Nederland of vertrok naar familie in een ander EU-land.’

De Oekraïense vluchtelingen die zich nu nog vestigen bij particulieren in Molenlanden komen binnen via TakeCareBNB. ‘Wij hebben deze personen nog niet goed in beeld, omdat de plaatselijke werkgroepen hier niet bij betrokken zijn. Daarom zoeken we contact met TakeCareBNB en publiceren we informatie in Het Kontakt waar opvanggezinnen met vragen terecht kunnen.’

Aandeel

De gemeente Molenlanden zoekt daarnaast continue naar mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen om haar aandeel te leveren in de opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen. ‘In de regio is er nog steeds behoefte aan opvangplekken.’