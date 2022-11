Onderzoek: ‘Kinderdijk behoort (inter)nationaal tot voorlopers op gebied van modern en duurzaam toerisme’

KINDERDIJK • Er zijn nog geen dramatische of structurele problemen wat betreft de toeristische draagkracht van het Kinderdijkse molengebied. Kinderdijk behoort (inter)nationaal zelfs tot de voorlopers op het gebied van modern en duurzaam toerisme.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat professor Van der Borg uit Leuven in opdracht van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen uitvoerde.

‘Voor onze gemeente en voor het werelderfgoed bevat het rapport nuttige observaties, conclusies een aanbevelingen’, geeft het Molenlandse gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad aan. ‘Deze zullen zeker gebruikt worden bij het verder inrichten van het bezoekersmanagement, het beheersen van de bezoekersstromen en het afbuigen van de autonome groei van het toerisme.’

Voorloper

Kinderdijk wordt in het onderzoek beschreven als voorloper als het gaat om het nemen van maatregelen op het gebied van bezoekersmanagement en de bestuurlijke samenwerking die daarvoor nodig is. ‘Daarmee zien wij het rapport als duidelijke ondersteuning van het beleid dat sedert 2019 is ingezet.’

Daarmee doelt het gemeentebestuur op de strategie om zich te richten op het vertellen van het ‘Verhaal van Kinderdijk’ en het daarmee binnenhalen van zogenaamde ‘Waardevolle bezoeker’. Het gaat dan niet om het snel binnenhalen van een selfie met de molens, maar om echt geïnteresseerde bezoekers die langere tijd op het Alblasserwaardse werelderfgoed verblijven.

Optimaal aantal

Professor Van der Borg voerde ook berekeningen uit wat het molengebied qua aantal bezoekers maximaal zou kunnen opvangen. Hij komt daarbij tot een optimaal aantal van ongeveer 5.700 bezoekers per dag (van 9.00 tot 17.00 uur).

‘Het gebied is groot genoeg om, zoals nu op sommige piekdagen het geval is, meer dan 9.000 betalende en niet-betalende bezoekers te herbergen’, reageert het gemeentebestuur. ‘Bij dit soort aantallen is het echter nauwelijks mogelijk om de kwaliteit die we willen bieden te garanderen en komt de veiligheid met name bij de ingang in het gedrang. Mede om die reden werken we op dit moment aan de herinrichting van de gehele entreezone.’

Betalende bezoekers

Op basis van de capaciteit van de huidige bezoekerslocaties waarvoor een toegangskaartje nodig is geeft het rapport duidelijke grenzen aan voor het aantal betalende bezoekers: circa 3.000 per dag. Bij dit aantal worden de drie bezoekersmolens, het Wisboomgemaal, de rondvaartboten, de filmzaal en het vogeltheater optimaal benut. ‘Dit aantal wordt maar op een beperkt aantal dagen per jaar behaald.’

Aanbevelingen

Het gemeentebestuur stelt de aanbevelingen in het rapport zeker te zullen overnemen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het ontwikkelen van een toeristisch dashboard. ‘Daarvoor is een periodiek bezoekersonderzoek nodig, waarmee ook meer informatie beschikbaar komt over de niet-betalende bezoekers.’

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk heeft dit jaar het initiatief genomen tot zo’n onderzoek, in samenwerking met de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam. ‘Belangrijk is om een dergelijk onderzoek regelmatig te herhalen.’

Drastische maatregelen

Daarnaast noemt professor Van der Borg het continueren en versterken van het pro-actieve bezoekersmanagement. Deze aanpak heeft volgens de gemeente al geleid tot een sterke vermindering van de overlast in de omgeving. ‘Om dit door te ontwikkelen is het grip krijgen op de niet-waardevolle niet-betalende bezoeker van buiten en het beheersen van die specifieke bezoekersstroom de moeilijkste opgave waar we met elkaar voor staan. Partijen moeten zo nodig bereid en in staat zijn om drastische maatregelen te nemen.’

Verder gaat het over het uitbreiden van de educatieve attracties en het inzetten op alternatieve vervoersmiddelen. ‘Kinderdijk ziet het duurzaam personenvervoer over water als een kans en wil daar in het kader van het bezoekersmanagement op inzetten, samen met de ontwikkeling van transferia.’