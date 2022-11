Jan Heijkoop blijft tot eind 2023 aan als burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht

30 minuten geleden

HENDRIK-IDO-AMBACHT/OUD-ALBLAS • De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 december Jan Heijkoop tot waarnemend burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht.

Eerder had burgemeester Heijkoop, gelet op zijn naderende pensioen, per die datum zijn ontslag aangeboden. Aangezien er dan nog niet voorzien zal zijn in een nieuwe kroonbenoemde burgemeester, blijft de inwoner van Oud-Alblas langer aan als waarnemer.

Jan Heijkoop kondigde afgelopen juli tijdens een vergadering van de gemeenteraad aan per 1 december te willen stoppen, gelet op zijn naderende pensioen in april 2023. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moet een kroonbenoemde burgemeester stoppen, maar hij of zij mag nog wel als waarnemend burgemeester aangesteld worden.

Zoektocht opvolger

Vanwege de vele lopende benoemingsprocedures in Zuid-Holland is voor 1 december 2022 nog geen nieuwe kroonbenoemde burgemeester benoemd in Hendrik-Ido-Ambacht. Naar verwachting start de zoektocht naar een opvolger in het tweede kwartaal van 2023. Om de periode tot aan het aantreden van een nieuwe kroonbenoemde burgemeester te overbruggen moet in Hendrik-Ido-Ambacht een waarnemer aangesteld worden.

‘Jan Heijkoop is graag bereid om het tijdelijke waarnemerschap op zich te nemen’, stelt de provincie. ‘De commissaris van de koning heeft in goed overleg met de fractievoorzitters van Hendrik-Ido-Ambacht en burgemeester Heijkoop afgesproken dat hij zal aanblijven tot aan de installatie van een nieuwe burgemeester, naar verwachting eind 2023.’

Alblasserdam

Heijkoop heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Hij is sinds 2012 burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Hiervoor was hij waarnemend burgemeester in de voormalig gemeenten Cromstrijen en Oostflakkee, en daarvoor lid van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. Tussen 2014 en 2015 was hij tevens waarnemend burgemeester van de gemeente Alblasserdam.

De commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, beëdigde Jan Heijkoop uit Oud-Alblas woensdag als waarnemend burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht.