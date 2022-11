Gemeente verstrekt subsidies aan toeristische initiatieven in Molenlanden

MOLENLANDEN • Meerdere initiatieven op het gebied van recreatie, toerisme, landschap en cultuur krijgen van de gemeente Molenlanden binnenkort een subsidie.

Het gaat daarbij onder om 7.500 euro voor het project ‘Onze Ruimte’ in Schelluinen. De familie De Kreij uit Schelluinen wil bij hun melkveebedrijf passerende fietsers en wandelaars, maar ook omwonenden en leerlingen en studenten, informeren en inspireren in een nog te bouwen ontvangstruimte. Thema’s daarbij zijn herkomst van voedsel, natuur, biodiversiteit en gezondheid.

Voor ‘Boerderij Rustpunt’ bij boerderij Eben-Haëzer in Nieuw-Lekkerland trekt het gemeentebestuur 5.075,50 euro uit. ‘Boerderij Rustpunt’ is een overkapte plek, een huisje op het erf waar fietsers en wandelaars welkom zijn om even te rusten. Naast rusten kunnen bezoekers meer zien en horen over het boerenleven, biodiversiteit en de zorgboerderij. Een pluktuin is ook onderdeel van dit initiatief.

Ons Dagelijks Brood

Daarnaast gaat er onder meer 7.500 euro naar het initiatief ‘Ontmoetingsplek Ons Dagelijks Brood’, van de bakkerswinkel in Kinderdijk en 5.600 euro naar het project ‘Van Middeleeuws stadje naar Vesting Nieuwpoort’. Andere subsidieaanvragen, waaronder ‘Archeologie in de Alblasserwaard’, een bijdrage voor een vitrinekast in museum Het Reghthuys in Giessenburg en ‘Making Ammerse Film’ zijn afgewezen.