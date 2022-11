Ammerse Tonja liep 500 kilometer in 16 dagen, voor zieke man

Begin dit jaar kreeg de man van Tonja van Namen (44) uit Groot-Ammers te horen dat hij een progressieve ziekte heeft. Toen ze de eerste klap verwerkt hadden, besloot Tonja het Pieterpad te gaan lopen om geld bijeen te brengen voor ParkinsonNL.

Ruim een jaar geleden kreeg Tonja’s man Jip (57) de diagnose Parkinson. In januari stelden artsen de diagnose bij: Jip had progressieve supranucleair parese (PSP), een zeldzame hersenziekte die gepaard gaat met motorische verschijnselen en dementie. Een aantal symptomen komt overeen met Parkinson.

Bewuster

Terugblikkend op de dag van de diagnose zegt Tonja: “Dat heeft wel impact. Je denkt eerst: we gaan samen tachtig worden. Dan: we gaan samen tachtig worden maar dan anders. En dan: we gaan niet samen tachtig worden. Nu denken we: we gaan vooral genieten van alles wat nog wel kan. Doordat je jezelf veel bewuster bent van wat er nog kan, genieten we meer van en met elkaar.”

Naar voetbal

Tonja en Jip hebben twee dochters, Kim (15) en Fleur (11). “Tegenover hen leggen we niet de nadruk op Jips ziekte. Eerder ging Jip met de ene dochter mee naar voetbal en ik met de andere. Omdat Jip niet meer kan autorijden gaan we nu samen naar één dochter tegelijk. We denken daar niet meer over na. We denken positief, wat kan er wel? In een dag heen en weer naar de dierentuin in Emmen gaat niet meer. Maar als je een huisje boekt en er twee dagen van maakt lukt het wel. Een verjaardag met twintig mensen zorgt voor te veel prikkels, dus gaan we op een ander moment.”

Hagelslag

Ze maken in het gezin zelfs grapjes over Jips ziekte. “Bij Parkinson denk je al gauw aan trillende handen. Onze jongste zei: ‘Pap, als jij dat krijgt mag je hagelslag op mijn brood doen, dan heb ik lekker veel’. Dan liggen we met zijn allen in een deuk. Gelukkig heeft Jip geen trillende handen. Maar de kinderen zien ook wel dat hij een pakje beleg niet meer open krijgt.”

Actie voeren

De specialist in het ziekenhuis vertelde Jip dat hij weinig tot niets voor hem kon doen, hooguit wat proberen met medicatie. “Met de nadruk op uitproberen. Ik dacht: hoe kan dat nou, Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening, maar we hebben er niks voor? Als iedereen gaat zitten afwachten, komt er ook niks. Ik besloot: we gaan actie voeren.”

Pieterpad

“Toen ik Jip voorbij zag schuifelen besloot ik het Pieterpad te gaan lopen. Ik hou wel van wandelen, maar liep nooit meer dan 10 kilometer. Voor trainen had ik minder tijd dan gehoopt. Toch liep ik tijdens mijn sponsoractie 500 kilometer in zestien dagen.” Tonja vond het wandelen een prachtige ervaring. “Het gekke is, gaandeweg went je lichaam eraan. Na een dag of drie kwam ik in een flow. Je hebt al wandelend maar één bezigheid: voet voor voet zorgen dat je bij het volgende slaapadres komt. Ik ben nog nooit zo fit geweest als tijdens de laatste tien dagen van het Pieterpad.”

Afzien

Het was niet altijd leuk. “De eerste vijf dagen liep ik bewust alleen. Alles verliep prima, maar dag vier was afzien: ik had hele grote blaren, het regende, er was een omleiding waardoor ik nóg verder moest lopen en er was een man die beweerde dat ik daar niet mocht lopen. Ik dacht: vanaf nu kan het alleen maar beter worden. En dat was ook zo. Vanaf dag vijf liepen er regelmatig vriendinnen mee. Ze dachten dat ze mij op sleeptouw moesten nemen, maar ik nam hen soms op sleeptouw. Die ervaring geeft power voor de toekomst. Ik dacht: als ik dit kon, kunnen wij de toekomst samen ook wel aan.”

Met haar sponsortocht en andere acties bracht Tonja, met hulp van buren, vrienden en familie, al meer dan vijftienduizend euro bij elkaar. “Ik ging voor de vijfduizend. Ik ben dankbaar voor alle hulp en donaties. We kregen ook diverse anonieme donaties.”

Kippenvelmomentje

Met haar tocht overtrof ze de verwachtingen van Jip. “Voordat ik vertrok verklaarde hij me voor gek en zei: ‘Ton, dat gaat hem niet worden. Je belt maar als je strandt, dan komen we je halen.” Ze heeft een foto waarop ze samen op de Sint-Pietersberg staan, aan het einde van de route. “Dat was een kippenvelmomentje. Jip zei: ‘Je hebt het gewoon geflikt!’ Het gaf hem ook energie.”

Genieten

Als Tonja tijdens haar sponsortocht vertelde over de Jips ziekte, reageerden mensen meelevend. “Vaak zeiden ze: ‘O, wat erg.’ Dan zei ik: de aanleiding is niet leuk, maar deze wandeling brengt me veel moois, dat wil ik vasthouden. Dankzij wat ons overkomt beleef ik dit Pieterpad, ik wil daarvan genieten. Dat heb ik ook echt gedaan.”

Doneren

Doneren kan nog altijd, via: www.geef.nl/nl/actie/pieterpad-voor-parkinson-samen-tegen-parkinson/donateurs