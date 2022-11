ingezonden mededeling

Ondernemer? Deze diensten kun je uitbesteden om meer tijd over te hebben voor jouw kerntaken!

REGIO • Veel ondernemers hebben het altijd ‘druk druk druk’. Maar als ze hun agenda aan een stevige inspectie onderwerpen, valt het vaak op dat veel van de taken die hun agenda vullen, niets te maken hebben met datgene waar ze echt goed in zijn of echt graag doen.

Misschien word jij wel ondernemer omdat je een top product of dienst hebt en dat graag verkoopt, maar had je nooit verwacht dat er zo veel papierwerk gepaard ging met ondernemer … om je weer te kunnen focussen op je kerntaken, is het handig om bepaalde dingen uit te besteden aan externe professionals, die niet alleen jouw leven makkelijker maken, maar ook jouw taken sneller en beter kunnen uitvoeren. Handig, toch? Dit zijn diensten die je kunt uitbesteden.

Aanwerven van nieuwe werknemers

Iedereen weet dat de Nederlandse jobmarkt momenteel hels is. Maar om te groeien met je onderneming heb je nu eenmaal goede werknemers nodig. En dat kan lastig zijn. Wie weet post je wel je vacature op al je social media, stuur je interessante profielen berichtjes op LinkedIn… en gebeurt er niets.

Heel vervelend - en iets dat tijd kan vreten! Door samen te werken met een recruiter geef je dit proces uit handen. De recruiter gaat samen met jou een profiel maken van jouw ideale kandidaat en zijn/haar netwerk gebruiken om de ideale match te vinden. Intussen kun jij je richten op jouw kerntaken, alleen maar fijn.

Alles rondom IT

Laten we even eerlijk zijn - houd jij bij hoelang al je werknemers al hun laptop hebben? En of die laptop überhaupt genoeg geüpdatet wordt door iedereen? En hoe zit het met de updates van je routers en andere apparaten die verbonden zijn aan je wifi netwerk?

Lijkt het je wel fijn dat een externe partner ervoor zorgt dat jouw werkplekinrichting en jouw werknemers elke paar jaar nieuwe apparatuur krijgen? En wil je graag dat jouw systemen én jouw data altijd beveiligd zijn? Dan kan een IT-partner aan de hand van zogenaamde ‘managed services’ een deel van of al jouw IT-werkzaamheden overnemen. De keuze is aan jou!

Allerlei marketingactiviteiten

Een goed marketingplan hebben, vraagt tijd. Je kunt natuurlijk in één-twee-drie je creditcard inladen en advertenties live zetten, maar als je hier niets van kent, kost je dat vast een hele duit. Ook social media posts inplannen en je website up-to-date houden kost tijd. En hoe weet je precies wat eigenlijk prioriteit heeft? En ben je op de hoogte van de technische score van je website?

Om je marketing goed op orde te hebben, is het absoluut belangrijk dat je hier tijd en energie voor vrijhoudt. Als dit niet echt je ding is of als je liever je marketing naar het ‘volgende niveau’ wilt tillen, dan kan het handig zijn om met een marketingpartner in zee te gaan. Zij zullen ervoor zorgen dat je website technisch in orde is - zodat mensen niet wegklikken omdat alles te lang laadt, bijvoorbeeld, maar ook dat je gevonden wordt op de passende keywords en dat je niet te veel betaalt voor je adver