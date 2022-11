Splitsen woningen soms toegestaan, maximaal tien jaar

MOLENLANDEN • Molenlanders die in het buitengebied een niet historisch pand bezitten, mogen dat voor maximaal tien jaar splitsen om woonruimte te bieden aan anderen.

In het bestemmingsplan ‘buitengebied Giessenlanden’ is de mogelijkheid opgenomen tot het splitsen van grote, niet historische woningen. De gemeente bekijkt bij ieder plan of het past in de omgeving.

Bijgebouw

Dankzij woningsplitsing kunnen jongeren bijvoorbeeld in een bijgebouw bij een hoofdwoning wonen of in een deel van de hoofdwoning, als die zich er voor leent. Het moet gaan om bestaande bebouwing behorende bij de woonbestemming. Daarnaast zijn er mogelijkheden op het gebied van mantelzorg. De noodzaak van mantelzorg moet dan aangetoond worden.

Bestemmingsplan

De gemeente toetst ieder verzoek aan de bestemmingsplannen en verdere regels op het gebied van splitsing van grote woningen, mantelzorg en kamerbewoning. Er moeten bijvoorbeeld voldoende parkeervoorzieningen aanwezig zijn. Een ander aandachtspunt is dat intensievere bewoning leidt tot meer afvalwater dat afgevoerd moet worden.

Woningnood

De SGP stelde over het onderwerp schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partij ziet inwoning en woningsplitsing als manieren om woningnood tegen te gaan. De SGP merkt dat een aanzienlijke groep mensen kleiner wil wonen omdat de verdieping en de zolder leegstaan en de woonlasten toenemen. Daarnaast kunnen veel starters geen woning kopen door hoge prijzen en de hogere hypotheekrente. Deze groep komt veelal ook niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Toeslagen

Het college wijst er in de beantwoording van de vragen op dat inwoning altijd mogelijk is als er sprake is en blijft van één huishouden op één adres, maar dat is niet altijd gunstig voor degenen die komen inwonen. Door de inschrijving op één adres kunnen zij vaak geen aanspraak maken op financiële regelingen zoals bijvoorbeeld huur- en kinderopvangtoeslag. Het tijdelijk splitsen van de woning is in die gevallen een betere optie, omdat dan huisvesting van meerdere huishoudens mogelijk is.