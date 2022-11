Rijkssubsidie 21 miljoen euro maakt weg vrij voor woningbouw tussen Sliedrecht en Wijngaarden

ma 14 nov 2022, 19:58

SLIEDRECHT • De gemeente Sliedrecht heeft een subsidie gekregen voor de realisatie van een nieuwe noord-zuidverbinding.

De miljoenen aan overheidsgeld banen volgens het gemeentebestuur letterlijk en figuurlijk de weg voor de ambities in Sliedrecht-Noord. ‘De verbinding biedt een oplossing voor de verkeersdrukte op de Stationsweg en is onmisbaar voor de 1.200 tot 1.500 huur- en koopwoningen die aan de noordkant van de gemeente komen.’

Het groene brede viaduct is bedoeld voor zowel snel als langzaam verkeer. Deze brede overkapping wordt ingepast in de ‘groene long’, een parkachtige omgeving die het huidige Sliedrecht en de uitbreiding tussen het baggerdorp en Wijngaarden met elkaar verbindt.

Aandacht voor de omgeving

Op het terrein waar de groene verbinding komt zijn nu verschillende verenigingen en bedrijven gevestigd. Ook wonen mensen dicht in de buurt van het gebied waar de ontwikkeling gerealiseerd wordt.

‘Wij gaan samen met de bewoners en verenigingen in gesprek over wat deze ontwikkeling voor hen betekent. Verenigingen die niet kunnen blijven krijgen een nieuwe locatie aangeboden.’

Subsidie

De subsidie komt uit het Mobiliteitsfonds van het kabinet. Deze subsidies zijn bedoeld om nieuwe woonwijken (beter) bereikbaar te maken. De verbinding zorgt ervoor dat zowel wandelaars, fietsers, openbaar vervoer en auto’s over de A15, de MerwedeLingeLijn en de Betuwelijn heen gaan.

Met de subsidie is een bedrag van 21 miljoen euro gemoeid, waardoor 65% van de financiering voor de overkapping is gedekt. Een van de voorwaarden is dat binnen vijf jaar de realisatie van de overkapping van start gaat.

Duw in de rug

De steun die het kabinet heeft uitgesproken is niet alleen een duw in de rug van de gemeente Sliedrecht. ‘Dit geldt voor al onze partners’, benadrukt het gemeentebestuur. ‘Door samen te werken in de regio vanuit de MerwedeLingeLijn alliantie kunnen we deze ontwikkelingen realiseren. Want door het bouwen van koop- en huurhuizen in Sliedrecht dragen we bij aan de Groeiagenda Smart Delta Drechtsteden.’