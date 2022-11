Bedrijven en inwoners maken in Noordeloos kennis met hennepkwekerij

NOORDELOOS • Bedrijven op het bedrijventerrein aan de Vort in Noordeloos en inwoners uit de omgeving konden maandag met eigen ogen een nagebootste hennepkwekerij zien.

Gemeente Molenlanden stond met de hennepcontainer bij de brandweerkazerne Hoornaar-Noordeloos. Bezoekers namen een kijkje in de container, roken de geur van hennep en XTC en leerden hoe je een hennepkwekerij kunt herkennen.

‘Voor de aanpak van ondermijning is het belangrijk dat inwoners bewust zijn van de gevaren en risico’s van hennepteelt’, stelt het gemeentebestuur in een persbericht. ‘Woningbrand is hier een voorbeeld van, wat een groot gevaar oplevert voor de omgeving.’