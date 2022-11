ingezonden mededeling

Vogelhuisjes in jouw tuin plaatsen? Let hier goed op

za 12 nov 2022, 10:26

REGIO • Veel mensen kopen een vogelhuisje of nestkastje omdat ze denken dat de kleine tuinvogels het zo behaaglijk hebben. Maar wist je dat de Nederlandse vogelpopulatie het moeilijk heeft? Door het bouwen worden hun leefgebieden kleiner, terwijl door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw de insectenpopulaties afnemen. Een vogel een veilige nestplaats geven met een vogelhuisje helpt hun populatie op peil te houden!

Veel beginnende vogelaars weten niet waar ze het vogelhuisje moeten plaatsen om vogels aan te trekken om er te nestelen. Als je het vogelhuisje zomaar ergens plaatst waar je zelf gemakkelijk bij kunt, zul je er misschien niet in slagen de vogels te lokken om er hun nest te bouwen, omdat de vogels zich dan ongemakkelijk of zelfs onveilig kunnen voelen.

Kies de juiste kleur voor het vogelhuisje

Ook al ziet een modern vogelhuisje met levendige kleuren er geweldig uit, het is onwaarschijnlijk dat het vogels aantrekt die een nest willen bouwen. Felle kleuren kunnen beter niet gebruikt worden, omdat katten en andere roofdieren ze zullen opmerken. Het is raadzaam neutrale tinten te kiezen, zoals groen, grijsbruin, of houttint.

Plaats het huisje zo ver mogelijk uit de buurt van vogelvoeders

Een vogelhuisje moet in het algemeen ver van vogelvoeders of vogelbaden op je terrein worden geplaatst. Het risico van roofdieren in het leefgebied van de vogels wordt vergroot, ondanks het feit dat het geven van een resort-achtige ruimte met al deze voorzieningen op één locatie misschien een goed idee lijkt. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is tussen vogelhuisjes, vogelvoer en baden. Nog een tip: de beste keuze om vogels warm en gezond te houden is een vogelhuisje van weerbestendig materiaal, zoals sterk, onbehandeld hout.

Nog iets om rekening mee te houden

De hardhouten planken waarmee het vogelhuisje wordt gebouwd moeten minstens anderhalve centimeter dik zijn. Er zullen problemen ontstaan als het veel dikker of dunner is, omdat het interieur dan ofwel te koud ofwel te warm wordt. Een vogelhuisje moet daarnaast eenvoudig te openen en schoon te maken zijn. Controleer dat voordat je een vogelhuisje of nestkastje koopt. Nu je toch bezig bent: het is acceptabel als het gat in het vogelhuisje tussen de 3 en 5 centimeter is.

Hang wat nestmateriaal in je tuin om het begin van de vogelpopulatie te helpen. Maak bundels van draad, wol, stro en bind het vast. Ook wind is een cruciale factor om rekening mee te houden als je bepaalt waar je een vogelhuisje plaatst. Zorg ervoor dat het gat van je vogelhuisje niet is blootgesteld aan de windrichting.

Je kunt het beste vogelhuisjes ophangen in gebieden waar vogels goed gedijen. Elke soort heeft unieke habitatbehoeften, en dat geldt ook voor de omgeving die ze zullen kiezen voor hun nesten. Bijvoorbeeld, een plek tegenover of omgeven door open velden, waar de insecten die ze eten en aan hun jongen voeren in overvloed aanwezig zijn, is een ideale locatie.

Maar niet voor iedere vogel geldt dit! Het tegenovergestelde geldt voor mezen. Zij geven de voorkeur aan vogelhuizen die omgeven zijn door kleine bomen en planten. Ook zwaluwen hebben hun voorkeuren en zoeken een plek in de buurt van waterpartijen waar ze waterinsecten kunnen vinden om te eten en door te geven aan hun jongen.

Waar kan een vogelhuisje gemonteerd worden?

Vogelhuisjes kunnen op verschillende manieren gemonteerd worden. Vogels kiezen meestal locaties waar ze zich meer op hun gemak voelen, dus als een huidige vogelhuisje locatie leeg is, kan het tijd zijn om een nieuwe positie te zoeken. Vogelhuisjes moeten worden geplaatst in gebieden met weinig [ https://www.huisdieren.nu/houderijvoorschriften-2/roofdieren-carnivora/ ]roofdieren en verstoringen, maar dit lijkt soms niet haalbaar. Een beschutte locatie is het fijnste.

Vogelhuisjes die zich onder dakranden bevinden, zullen minder aan vocht worden blootgesteld en daardoor langer meegaan. Bovendien, als deze half beschutte plaatsen moeilijk toegankelijk zijn voor roofdieren, kunnen ze nog gunstiger zijn.