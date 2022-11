ingezonden mededeling

Dit zijn de voorwaarden om online te mogen gokken

za 12 nov 2022, 10:22

REGIO • Online gokken is sinds 2 oktober 2021 mogelijk in Nederland. Toen gingen de eerste online casino’s open in ons land. Met de marktopening werd ook meteen online gokken legaal en daarmee was Nederland één van de laatste landen van Europa die overging tot het legaliseren van online kansspelen. Ondanks de legalisering van de kansspelen op het internet zijn er toch nog een hoop onduidelijkheden.

Want ondanks dat online gokken legaal is moet er nog wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan; zo moet de speler minstens 18 jaar zijn, mag die niet in het CRUKS-register staan, en mag er alleen worden gespeeld bij KSA-casino’s. Bovendien moet een speler 24 jaar of ouder zijn als die een bonus wil kunnen claimen.

Reden voor ons om voor iets meer duidelijkheid te zorgen zodat je weet wat wel en niet mag. Elke bezoeker van het casino in Nederland moet minstens 18 jaar zijn. Dat geldt zowel voor landgebonden casino’s als voor online casino’s.

Hoe dat wordt gecontroleerd?

In het fysieke casino moet je je id-kaart laten zien en bij een online casino moet je je registreren met je BSN-nummer. Op basis daarvan wordt je leeftijd gecheckt. Als je jonger blijkt te zijn kun je je niet aanmelden voor een account en kunt je dus niet online spelen. Voor bonussen geldt weer een andere minimumleeftijd. Iedereen die een bonus wil claimen moet namelijk 24 jaar of ouder zijn. Deze leeftijdsgrens is er om te voorkomen dat jongvolwassenen verleid worden door promotionele acties.

De jongvolwassenen worden alom beschouwd als een risicogroep die sneller verslaafd kan worden aan gokken. Aanmelding via het BSN-nummer is er niet alleen om de leeftijd te checken, maar ook om te controleren of iemand in het CRUKS-register staat. Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) is bedoeld om mensen met gokverslavingen te weren van kansspelen.

Dit register wordt gebruikt voor zowel landgebonden bezoeken als de registratie bij een online casino. Als blijkt dat iemand in dit register staat, dan wordt de toegang geweigerd. Opname in het register kan zelf worden aangevraagd, maar ook door familie, vrienden, of kennissen. CRUKS is gericht op de bescherming van de speler.

KSA-casino’s

Alleen online casino’s die beschikken over een licentie van de Kansspelautoriteit (KSA) zijn legaal in Nederland. Dat betekent dat alle andere casino’s technisch gezien illegaal zijn, ook al beschikken deze websites vaak over vergunningen uit andere landen. De KSA-casino’s herken je aan het woordmerk dat doorgaans in de footer te vinden is, oftewel onderaan de pagina.

Ook is er een licentienummer dat kan worden nagetrokken in het register van de gokautoriteit zelf. Een online casino met licentie kun je tot slot herkennen aan de Nederlandse taal op de site. Omdat Belgische online casino’s ook in het Nederlands beschikbaar zijn, raden we aan om de domeinnaam te checken. Deze moet voor de Nederlandse markt eindigen op .nl; de extensie voor Nederlandse sites.