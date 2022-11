Wereldkampioen dammen Roel Boomstra met Hijken DTC maatje te groot voor Waarddammers

ma 14 nov 2022, 08:12

BLESKENSGRAAF • Het eerste team van De Waarddammers 1 kreeg in thuishaven Bleskensgraaf zaterdag titelkandidaat Hijken DTC op bezoek. Een topploeg met wereldkampioen Roel Boomstra én vijf Internationale grootmeesters in de gelederen.

Het was dan ook meer zaak om bordpunten te sprokkelen, zoals Anton Kosior in het welkomstwoord al vertelde. Dat werden er uiteindelijk zes. Wereldkampioen Roel Boomstra opende in gebouw Diakonia de score tegen invaller Martin Nederlof. De wereldkampioen speelde een onvoltooide hekstelling. Martin werd na zeventien zetten slachtoffer van een damcombinatie en moest zich gewonnen geven.

Shammie Kasnadi werd slachtoffer een gambiet van grootmeest Martin Dolfing. Vervolgens wist ook voormalig Nederlands kampioen Hans Jansen te winnen van Arie van de Weteringh. Jansen voerde een fraaie en verrassende variatie van de Coup Napoleon uit. Nadat de dam van het bord verdween stond Arie een schijf achter en dit voordeel liet Hans Jansen zich niet meer afpakken.

Eerste bordpunt

Peter de Hek haalde het eerste bordpunt van deze middag binnen in een gelijkwaardige partij tegen Leo Faber. Invaller Dirk Jan Dekker gaf het jeugdig talent Matheo Boxum goed partij. Maar na 25 zetten kwam Boxum toch in het voordeel, dat werd vakkundig uitgebouwd naar een winnende stand.

Met een tussenstand van 1-9 was het teamcaptain Wim Kalis die de stand op het scorebord iets dragelijker maakte door Henk Kalk te kloppen. Uiteindelijk haalde Wim de winst binnen met een fraai offer, maar toen stond hij ook al positioneel gewonnen. De winst ging definitief naar Hijken DTC toe, toen ook GMI Wouter Sipma de winst binnen haalde tegen Thijs Verboon.

Anton Kosior en Jan-Ekke de Vries hielden elkaar compleet in evenwicht. Rik Verboon behaalde met een remise tegen Auke Scholma ook een prima resultaat binnen. Als laatste was Peter Hartog aan de beurt. Hij hield Aleksej Domchev op remise, waardoor de eindstand 6-14 voor de bezoekers werd.