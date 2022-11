Thirza en Lotte winnen kleurplaatwedstrijd van Dorpsoverleg Giessenburg

ma 14 nov 2022, 07:54

Algemeen 175 keer gelezen

GIESSENBURG • Zaterdag werden de beide winnaars van de kleurplaatwedstrijd van het Dorpsoverleg Giessenburg verblijd met twee kaarten voor de Efteling.

In de categorie ‘Mooiste kleurplaat’ (groep 1-4) won Thirza Korevaar en in de categorie ‘Leukste idee’ (groep 5-8) won Lotte van der Vlist. Haar idee was een zwemsteiger met duikplank aan de Giessen.