• Het enige servicepunt van Molenlanden komt in de vernieuwde De Spil in Bleskensgraaf.

Sluiting servicepunten struikelblok voor oppositiepartijen Molenlanden

9 minuten geleden

Algemeen 36 keer gelezen

MOLENLANDEN • De fracties van het CDA, PM en CU hebben donderdag 10 november niet ingestemd met de begroting voor 2023 omdat ze het niet eens zijn met de sluiting van servicepunten. ‘Met pijn in het hart.’

Het hielp niet dat andere partijen probeerden de drie fracties mee te krijgen. Hoe lovend de drie ook waren over de begroting, ze vonden het afschalen naar één servicepunt voor burgerzaken onverteerbaar.

Moties en schorsingen

Na bijna drie en een half uur vergaderen brachten twee moties, een amendement en een paar schorsingen de partijen donderdag niet dichter bij elkaar. Tijdens de commissievergadering van donderdag 3 november besprak de raad het onderwerp ook al uitvoerig.

Menselijkheid

Jan Arie Koorevaar (CDA): “We hebben er bezwaar tegen dat het sluiten van servicepunten in de begroting is verwerkt. De overheid moet midden tussen de mensen staan. Nu de gemeente groter en anoniemer is geworden, is die opgave groter. Menselijkheid gaat boven efficiëntie. Ons dilemma: we zijn het niet eens met het sluiten van de servicepunten, maar dit zit wel in de begroting verwerkt.”

Openingstijden

De vijf servicepunten, waar inwoners naartoe konden voor onder andere het verlengen van hun rijbewijs, waren te vinden in Giessenburg, Nieuw-Lekkerland, Arkel, Bleskensgraaf, Groot-Ammers. Sinds de coronacrisis zijn de punten in Arkel, Bleskensgraaf en Groot-Ammers al gesloten. Het college wil vanaf komend voorjaar alleen in Bleskensgraaf een punt, met verruimde openingstijden.

Bereikbaarheid

Volgens het CDA is het plan ‘gedreven door geld, niet door ambitie om dichtbij te staan’. Koorevaar: “Laten we het besluit opschorten.” Hij verwees naar een zorgelijke reactie van de seniorenraad. Pieter van Bruggen: “We willen eerst zien dat het serviceniveau en de bereikbaarheid van het ene servicepunt goed zijn.”

Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden): “Deze begroting ziet er goed uit, maar met het sluiten van servicepunten hebben we moeite.”

Rijbewijzen

Wethouder Bram Visser bestreed de aanname dat het plan een verslechtering inhoudt. “We zijn ook bereikbaar via telefoon, mail en WhatsApp en bezoeken mensen thuis. Over het cijfer 6 in tevredenheidsonderzoeken: dat betrof telefonische bereikbaarheid. Daar wordt aan gewerkt. De tevredenheid over servicepunten is goed, maar dat gaat niet over openingstijden. Er is een sterke wens bij de bevolking om die te verruimen. Dat wordt mogelijk door naar één punt te gaan. Een servicepunt wordt voor meer dan 90 procent gebruikt voor het ophalen van rijbewijzen, paspoorten en ID-bewijzen. Het Sociaal Team blijft werken vanaf drie plekken.”

Avondopenstelling

Ook Wietse Blok van coalitiepartij SGP verdedigde het plan. “Het is een uitwerking van coalitieonderhandelingen. Een zo goed mogelijke dienstverlening is niet hetzelfde als zoveel mogelijk servicepunten open houden. We zien dat de vraag om avondopenstelling elke keer naar voren komt. Als we dat kunnen doen op één centraal servicepunt, dan stemmen we daarmee in.”

Stuk rijden

Berend Buddingh van coalitiepartij Doe Mee: “Ik spreek mensen uit Arkel die naar Nieuw-Lekkerland moeten rijden omdat alleen daar een avondopenstelling is. Vroeger moesten ze in Giessenlanden allemaal naar Hoornaar rijden. Als het gaat over de seniorenraad: het is van het grootste belang dat je nog eens goed uitlegt welke mogelijkheden wij allemaal hebben.”

Keuze gemaakt

CDA, PM en CU hielden voet bij stuk. Van der Koelen: “Onze voorkeur gaat uit naar twee goed ingerichte servicepunten. Ik begrijp dat deze coalitie haar keuze heeft gemaakt, we zijn als oppositie in de minderheid. We kunnen ons niet vinden in dit onderdeel van de begroting.” Koorevaar: “Het CDA ziet dat je het niet meer kan omkeren als je de andere punten eenmaal hebt gesloten.”

Uit begroting

De coalitie probeerde mee te bewegen door middels een motie in de tekst op te nemen dat er eerst nog een raadsvoorstel in de raad komt voordat het plan in werking treedt. Buddingh: “Maar dat wil niet zeggen dat de tekst uit de begroting gaat.” De oppositie ging niet mee. Van Bruggen: “We willen het uit de begroting hebben.”

Amendement

Oppositiepartijen CDA, CU en PM dienden een amendement in om de sluiting van servicepunten als apart raadsvoorstel te bespreken. Wethouder Visser waarschuwde: “U moet beseffen dat als u dit amendement aanneemt, de samenhang, ook het gratis thuisbezorgen, er dan uitgehaald wordt. En het gaat effect hebben op het exploitatieresultaat. U weet dat we op 15 november de begroting moeten indienen.” Alleen de oppositie stemde vervolgens vóór het amendement.

Opschorten

Ook de motie van CU, CDA en PM om de sluiting van servicepunten op te schorten kreeg geen bijval van de andere partijen. Visser: “Dan kunnen we geen avondopenstelling garanderen, dat is nou juist een van de redenen waarom we dit willen.”

Stemverklaringen

De tweespalt in de raad herhaalde zich bij de stemming over de begroting. CU, PM en CDA stemden niet in, na drie stemverklaringen. Van Bruggen: “We stemmen met pijn in het hart tegen, we voelen ons daartoe gedwongen doordat ons amendement niet is aangenomen.” Koorevaar: “We zijn hierheen gereden met de intentie eruit te komen, hebben een stap gezet en een vervolgstap. We zullen tegen de begroting stemmen.” Van der Koelen: “Het was me heel wat waard geweest als we unaniem voor de begroting hadden kunnen stemmen, maar nu kunnen we niet instemmen.”

Met veertien stemmen voor en tien tegen werd de begroting aangenomen.