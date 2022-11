Winter Walk met Vrouwen van Hoop door de Dordtse polders

vr 11 nov 2022, 09:53

DORDRECHT • In de Dordtse polders wordt op zaterdag 17 december de Winter Walk van Vrouwen van Hoop gehouden.

Tijdens deze wandeling geeft een Vrouw van Hoop een inkijkje in haar leven en vertelt ze waarom ze hulp kreeg bij De Hoop.

De wandeling is interactief: onderweg zijn er diverse stops en doe-opdrachten. Het perfecte uitje samen met zussen of vriendinnen! De tocht start op Dorp De Hoop aan de Provincialeweg in Dordrecht. Onderweg warmen deelnemers zichzelf op met heerlijke warme choco en iets lekkers. Na de tien kilometer lange tocht is er een verse lunch.

“We hebben prachtige, open gesprekken gehad. Het verhaal van Evelyn maakte veel los bij vrouwen. Tegelijkertijd genoten we van de prachtige omgeving van Dordrecht. Wat een mooie route was dat!”, vertelde een vrouw over de vorige belevingswandeling.

De Winter Walk wordt georganiseerd door Vrouwen van Hoop. Dit warme netwerk van Vrouwen zet zich in om vrouwen bij De Hoop een duwtje in de rug te geven naar een rooskleurige toekomst én een lichtpuntje te zijn tijdens hun behandelingen. Voor alle leden van Vrouwen van Hoop is de tocht kosteloos, anders wordt een bijdrage van 20 euro gevraagd.

Inschrijven kan via www.vrouwenvanhoop.nl/activiteiten.