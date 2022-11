Progressief Molenlanden opent meldpunt voor vuurwerkoverlast

vr 11 nov 2022, 09:24

MOLENLANDEN • De fractie van Progressief Molenlanden (PM) opent een digitaal meldpunt voor vuurwerkoverlast.

Oud en nieuw is pas over 50 dagen maar nu al wordt er in de dorpen veel overlast ervaren van vuurwerk. ”Met een ernstig incident in Nieuw-Lekkerland op 27 oktober als droevig hoogtepunt”, aldus PM. Al eerder stelde de fractie schriftelijke vragen, waar de beantwoording namens het college snel volgde.

Voor het instellen van vuurwerkvrije zones zijn de handen nog niet op elkaar te krijgen. Maar in de ogen van Progressief Molenlanden is het kat en muisspel zo vroeg in het jaar gewoon ongewenst.

“Zijn we daarmee tegen vuurwerk? Nee. We houden van vuurwerk als dat veilig en professioneel wordt afgestoken binnen de daarvoor vastgestelde tijden. Vuurwerk kan heel erg mooi zijn en bijdragen aan het markeren van een feestelijke gebeurtenis. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de vuurwerktraditie steeds minder het stempel ‘feestelijk’ verdient en steeds vaker al vroeg in het jaar overlast geeft. Daarom vinden we dat het anders moet.”

De partij ontmoedigt mensen niet om de politie te bellen bij vuurwerkoverlast. Het is voor de politie vaak niet mogelijk om dan iemand op te pakken, maar er kan wel een beeld ontstaan waar overlast is en waar extra gecontroleerd kan worden. Het meldpunt van Progressief Molenlanden kan daar nog een bijdrage aan leveren en meer inzicht kan geven waar nu de meeste overlast wordt ervaren. “Zo kunnen we ook de handhaving in Molenlanden daarbij in de goede richting wijzen.”

Het online meldpunt is te vinden via: https://progressiefmolenlanden.nl/meldpunt-vuurwerk-overlast.