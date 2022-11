Vriendinnen schaatsen Alternatieve Elfstedentocht voor Hartekind

REGIO • Op 27 januari 2023 gaan Esther de Jong en Coralinde Vlot de Alternatieve Elfstedentocht schaatsen op de Weissensee in Oostenrijk. Ze gaan dat doen voor Stichting Hartekind.

Het wordt voor Esther uit Hendrik Ido Ambacht (voorheen uit Papendrecht) en Coralinde uit Sliedrecht (voorheen uit Bleskensgraaf) een sportieve uitdaging om aandacht te vragen voor Stichting Hartekind én te laten zien hoe leuk de schaatssport is.

In januari 2022 ontstond het idee bij Esther en Coralinde om ooit een deel van de Alternatieve Elfstedentocht te gaan schaatsen. Op dat moment zei Marco, de vriend van Coralinde: “Waarom zullen jullie hiermee wachten? Jullie zijn gezond en kunnen het doen.” Hij was zijn medicijnendoos voor de komende week aan het vullen, een wekelijkse bezigheid na zijn hartinfarct in 2020. Dat was een besefmoment voor de vriendinnen, waarop zij zich de volgende dag direct hebben ingeschreven voor dit schaatsavontuur. Maar niet zomaar. Ze hadden een extra doel. “We wilden ons, en onze gezondheid, heel graag inzetten voor een goed doel. Ook vonden we dat als we er dan voor gaan, we er ook écht voor moesten gaan. Dus hebben we ons ingeschreven voor de hele Alternatieve Elfstedentocht van 200 km.”

Ze zochten naar een doel waar ze zich allebei verbonden mee voelen. Al snel kwamen zij bij Stichting Hartekind. Esther is als research coördinator dagelijks bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van cardiologie en ziet op haar werk dagelijks de gevolgen van onder andere hartfalen.

Door het infarct van Marco, worden zij nog elke dag geconfronteerd met de gevolgen van hartfalen. Maar er is ook een voorbeeld waarin Stichting Hartekind haar steun liet zien; kleine neefje Jack onderging onverwacht een openhartoperatie. “Door acuut handelen en de juiste kennis/apparatuur op de juiste tijd is hij nog bij ons, in goede gezondheid. In dit traject ervaar je het belang van goede zorg, goede kennis en een plek waar je met je vragen heen kunt. Voor ons redenen genoeg om het mooie werk van Stichting Hartekind onder de aandacht te brengen en hier geld voor in te zamelen.”

Alle donaties die zij mogen ontvangen gaan voor 100 procent naar Stichting Hartekind. Donaties kunnen worden gedaan via hun Instragrampagina @winterhart2023 (link in bio) of via www.pifworld.com (zoeken op winterhart 2023) óf mail hen via winterhart2023@outlook.com.

Op hun instagrampagina kunnen alle voorbereidingen worden gevolgd. Op dit moment worden er vooral kilometers op de ijsbaan gemaakt, schaatsclinics gevolgd en getraind op duurconditie.

Stichting Hartekind zet zich met hart en ziel in voor het vergroten van de overlevingskansen van hartekinderen (kinderen met een hartafwijking) en het verbeteren van kwaliteit van leven. Zij financiert levensbelangrijk onderzoek, organiseert en ondersteunt evenementen en initiatieven voor dit doel en geeft voorlichting aan ouders.