Wethouder Quik opent verkeersplein op OBS Het Tweespan in Giessenburg

do 10 nov 2022, 21:20

Algemeen 149 keer gelezen

GIESSENBURG • Openbare basisschool het Tweespan heeft sinds donderdag 10 november een verkeersplein. Wethouder Johan Quik van de gemeente Molenlanden kwam speciaal naar Het Tweespan om het verkeersplein samen met de leerlingen officieel te openen.

De ANWB en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland hebben een verkeersplein aan Het Tweespan toegekend vanwege hun actieve inzet voor verkeerseducatie. Wethouder Johan Quik benadrukt: “Wat mij betreft een terechte toekenning. De school is al twaalf jaar samen met verkeersvrijwilligers bezig om leerlingen via het School op Seef programma voor te bereiden om actief en veilig deel te nemen aan het verkeer. En dat is belangrijk, want kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Op het verkeersplein kunnen kinderen in een veilige omgeving oefenen met verschillende verkeerssituaties. Met als doel dat ze straks goed voorbereid de weg op kunnen.”

Achtergrond

Eerder dit jaar organiseerde het ANWB Fonds de actie ‘een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein’. Het ROV Zuid-Holland heeft deze actie communicatief ondersteund. Tevens zijn door het ROV Zuid-Holland extra middelen beschikbaar gesteld zodat in Zuid-Holland niet een maar drie schoolpleinen omgetoverd worden tot verkeersplein. Op een verkeersplein kunnen kinderen in een veilige omgeving ervaring opdoen met verschillende verkeerssituaties. En straks goed voorbereid de weg op gaan.

Bijna 300 scholen hebben zich voor de actie aangemeld, en 279 daarvan zijn geselecteerd voor de stemronde. Van 9 mei tot 25 mei kon iedereen zijn stem uitbrengen op zijn of haar favoriete school. Uiteindelijk hebben bijna 100.000 mensen hun stem uitgebracht. Uit deze stemronde volgde per provincie een top 3. Op 9 juni heeft de Adviescommissie de winnaars gekozen, daarbij is er niet alleen gekeken naar het aantal stemmen, maar ook naar de motivatie van de school.

Het ROV Zuid-Holland heeft daarnaast aan nog twee scholen een verkeersplein toegekend. Een daarvan is de Openbare basisschool Het Tweespan.

Twee keer feest

Het is de tweede keer dit jaar dat het Tweespan feest viert. Al eerder kreeg deze basisschool voor de vierde keer het verkeersveiligheidslabel toegekend. En wel met de volle 30 punten die te behalen zijn. Daarmee laat Het Tweespan duidelijk zien dat ze verkeerseducatie belangrijk vinden. De school heeft het Schoolactieplan en de jaarplanning uitgebreid opgesteld en deze zijn zichtbaar via de website van de school. Er is een uitgebreid programma met iedere maand voor iedere groep een praktische verkeersles. Deze lessen zijn zeer gevarieerd, zowel op het schoolplein als in de

schoolomgeving. Er is zelfs een slecht-weer-optie in de lessen opgenomen. Ook is er een grote inzet van betrokken verkeersvrijwilligers.