Welzijnsorganisaties presenteren zich in de bibliotheek van Nieuw-Lekkerland

do 10 nov 2022, 08:45

NIEUW-LEKKERLAND • Drie welzijnsorganisaties presenteren zich op donderdag 17 november in de bibliotheek van Nieuw-Lekkerland.

Het gaat om stichting Buurtgezinnen, een organisatie die gezinnen die het zwaar hebben koppelt aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin. Kun je als gezin wat hulp gebruiken of heb je juist wat te bieden? Kom langs om kennis te maken.

Ook het Leerwerkloket is aanwezig. Ben je werkzoekend, een werknemer, een student of scholier met vragen over jouw loopbaan? Het Leerwerkloket laat je de mogelijkheden zien en wijst je de weg. Wij geven gratis advies over (om)scholing, leerwerktrajecten, beroepskeuze en nog veel meer. Ook als werkgever kan men bij het Leerwerkloket terecht met vragen. Er wordt onafhankelijk advies gegeven.

De bibliotheek AanZet houdt deze middag ook inloopspreekuur Digitale Overheid voor wie online iets te regelen heeft, zoals het verlengen van een rijbewijs, het aanvragen van een DigiD of een toeslag.

Ook niet-leden zijn van harte welkom bij de presentatie, die van 14.00 tot 16.00 uur duurt in de bibliotheek aan het Raadhuisplein 1 in Nieuw-Lekkerland.