Cliëntenraad in de Hof van Ammers zoekt versterking

11 minuten geleden

Algemeen 60 keer gelezen

GROOT-AMMERS • De Cliëntenraad Hof van Ammers is op zoek naar versterking.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten in de locatie, maar ook van cliënten die vanuit Hof van Ammers zorg aan huis krijgen. De lokale cliëntenraad adviseert en wordt soms gevraagd om advies over locatiegebonden onderwerpen en thema’s. De Cliëntenraad Hof van Ammers is ook vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Present.

Binnenkort neemt een van de leden afscheid. De cliënteraad is daarom op zoek naar een vrijwilliger die de rol van secretaris op zich kan en wil nemen. Daarnaast zoekt men een nieuw lid die het Dagelijks Bestuur kan en wil ondersteunen bij het lezen en interpreteren van de diverse stukken.

De taken van de secretaris zijn vooral gericht op het maken van agenda’s voor de vergaderingen (6x per jaar), uitnodigingen voor de koffietafel (6x per jaar), het bijhouden van de e-mailcontacten en overleg met de voorzitter.

Voor meer informatie of aanmelding: clientenraad-HvA@presentvooru.nl of 0184-661618.