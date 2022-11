Eerste jaarboekje Vrienden van Historisch Meerkerk uitgereikt

23 minuten geleden

Algemeen 113 keer gelezen

MEERKERK • Tijdens de lezing over de muzikale activiteiten van Aart van der Heiden in de Bovezolder in Meerkerk werd afgelopen maandag het eerste exemplaar van het jaarboekje van de Stichting Vrienden van historisch Meerkerk (met ook verhalen uit Leerbroek en Nieuwland) uitgereikt aan Minie Langerak-Bikker.

Het boekwerk is verkrijgbaar, als vanouds, bij Hubo Jan van den Berg in Meerkerk. Nieuwe verkooppunten zijn de Plus in Meerkerk, Leerbroekse Gezelligheid in Leerbroek en ’t Zendingswinkeltje in Nieuwland.

Iets daarvoor, op 2 november was er in De Pukkel een drukbezochte ruilbeurs voor historische plaatjes van Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland in het Verzamelalbum van de Plus en die actie is een doorslaand succes geweest. Er zijn 3000 boeken en bijna 400.000 plaatjes verspreid.