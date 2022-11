Regio hoopt op medewerking provincie voor windturbinelocatie

MOLENLANDEN • Wethouder Jan Lock van de gemeente Molenlanden spreekt vrijdag 11 november in tijdens een vergadering van de provincie Zuid-Holland. Medewerking van de provincie is nodig bij het vinden van een Gorcumse locatie voor windmolens.

Raadsleden van Molenlanden zijn nog steeds chagrijnig over het besluit van de Gorcumse raad om plaatsing van windmolens niet toe te staan op de locatie Avelingen. Dit brengt de doelstellingen van de Regionale Energiestrategie (RES) van beide gemeenten in gevaar. Molenlanden wil in 2050 (nagenoeg) CO2-neutraal, aardgasvrij en klimaatbestendig zijn.

Eigen dynamiek

In zijn antwoord op vragen van raadsleden over de ontstane situatie vertelde wethouder Lock: “U vraagt van mij de toezegging dat we niet meer investeren in windenergie, in de windopgave die Gorinchem heeft. Die toezegging kan ik niet geven. De RES gaat alleen werken als je het als gemeenten onderling met elkaar kan vinden en onderling ook erkent dat ieder gremium zijn eigen politieke dynamiek heeft.”

Niet afstraffen

Molenlanden werkt bij de RES samen met Gorcum, de provincie en het waterschap. Lock: “Op het moment dat er vanuit een politieke werkelijkheid een keus gemaakt wordt, moet je je daartoe verhouden. Dat moet je niet doen door een andere partij af te straffen. Gorcum voelt de pijn van het besluit dat ze namen over de Avelingen en ze snappen dat er een oplossing voor moet komen. Daar wordt zeer serieus naar gezocht. Als wethouder vind ik dat we dat serieus moeten nemen. Het ging om verkenning van een zoekgebied, niet om het stopzetten van plannen die al vergund waren. Je zoekt, hoopt te vinden, soms vind je het niet.”

Uren bellen

Mario de Lijster (Doe Mee) zocht naar bevestiging. “Op het moment dat je partners bent, ben je op zoek naar alternatieven. Ik hoor van u dat dat is doorgedrongen in Gorcum.” Lock: “Ik kan u op mijn telefoon laten zien hoeveel uren ik aan het bellen ben om een oplossing te vinden. Hoe gaan we vrijdag inspreken bij de provincie om het zo goed te positioneren dat de ambitie blijft staan en gefaciliteerd wordt door de provincie?”

Beleid provincie

Gorcum en Molenlanden hopen dat het ruimtebeleid van de provincie de plaatsing van windmolens zal mogelijk maken op een voor beide gemeenten acceptabele locatie, zodat de doelstellingen van de RES gehaald worden. Lock: “Op dit moment zijn er locaties binnen Gorcum over. Door de gedeputeerde is aangegeven dat de vergunde windparken uitgebreid mogen worden. Het is belangrijk dat het door provinciale staten aangenomen wordt. Als dat niet kan, wordt de keus om het bod te handhaven wel heel erg beperkt.”

Subsidies regelen

Een locatie voor windmolens kwam ter sprake tijdens de vergadering van de commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering op dinsdag 8 november. Het college vroeg de raad in die vergadering om 750.000 euro beschikbaar te stellen voor actualisatie van het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid en klimaat. Een deel van dat bedrag wil het college benutten om subsidies te regelen. Daarnaast verwacht de gemeente extra geld van het Rijk.

Personele kosten

Marieke de Wit (VVD) merkte op dat een groot deel van het gevraagd budget opgaat aan personele kosten. “Hoe vertaalt zich de besteding van de euro’s in reductie van CO2? Wat gaan we voor resultaat zien van het geld?” Lock: “We hebben twee keuzes. De ene is: we kiezen ervoor een faciliterende gemeente te zijn, door het maatschappelijk middenveld, burgers en bedrijven uit te dagen om duurzame doelstellingen te halen. Ja, daar zet je mensen op in die een salaris krijgen. De andere keuze is: we doen als gemeente alles zelf, zetten een energiebedrijf op. Dan heb je een budget nodig dat een veelvoud is van wat we nu vragen. Als de raad dat wil, moeten we een ander debat voeren.”

Het onderwerp staat tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 november weer op de agenda.