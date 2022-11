Nieuwe achtkleuren drukpers voor Drukkerij De Groot in Goudriaan

40 minuten geleden

Algemeen 140 keer gelezen

GOUDRIAAN • Bij Drukkerij De Groot – grootsgedrukt.nl in Goudriaan zijn deze week de eerste onderdelen van een achtkleuren Koenig & Bauer drukpers aangekomen. De eerste drie volgeladen vrachtwagens zijn binnen, de komende dagen volgen nummer vier tot en met zeven.

Begin 2022 werd definitief besloten om te investeren in een gloednieuwe Koenig & Bauer drukpers: een achtkleuren 75 bij 106 machine met een keertrommel, een lakwerk, een verlengde uitleg, met toevoeging van het kartonpakket, een machineverhoging van 55 centimeter en high speed 20.000 vellen per uur pakket.

De nieuwe pers zal de huidige Komori GL-540+C vervangen. De installatie van de pers neemt de komende weken in beslag. Na ongeveer zes weken zullen de eerste bedrukte vellen van de nieuwe pers afkomen.

De toevoeging van een Koenig & Bauer pers is onderdeel van het toekomstplan van directeur Anton de Groot, dat onder andere vanwege de coronacrisis enige vertraging opliep. Maar nu de bouw van de nieuwe bedrijfshal klaar is, een uitbreiding van maar liefst 1900 vierkante meter, is er letterlijk ruimte voor meer uitbreiding en wordt de productieruimte opnieuw ingedeeld.